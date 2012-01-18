به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه های تقاطع سه سطحه نهم دی و ادامه تونل غدیر از این دو پروژه به عنوان پروژه های مهم ترافیکی و عمرانی شهر قم نام برد و گفت: تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها، تأثیر بسزایی در بازگشایی گره‌های ترافیکی هسته مرکزی شهر و زیباسازی منظر شرقی حرم مطهر خواهد داشت.



وی با بیان این که قرار گرفتن این طرح ها در هسته مرکزی و قلب شهر مزاحمت ها و مشکلاتی را برای شهروندان و زوار و مسافرین ایجاد کرده است، تاکید کرد: این پروژه ها باید هر چه سریعتر در موعد تعیین شده به پایان برسد.



ضرورت تسریع در روند اجرا و رفع موانع پروژه های شهری قم



استاندار قم لزوم سرعت دادن به روند اجرا و رفع موانع و مشکلات پروژه های شهری را یادآور شد و تصریح کرد: عملیات اجرایی تقاطع سه سطحه نهم دی باید در سه شیفت کاری و با تزریق و تامین اعتبارات لازم دنبال شده تا طرح در کوتاه ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) قرار گیرد.



وی همچنین در بازدید از پروژه توسعه ضلع شمالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) اظهار داشت: روند رو به رشد ورود زائر به قم و ضرورت تامین زیرساخت‌های مورد نیاز زوار و مسافران، اجرای این گونه طرح‌ها را ضروری کرده است.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به پیشرفت این پروژه گفت: سطح اصلی میدان بزرگ امام خمینی(ره) در حال حاضر آماده بهره برداری است که با افتتاح آن فضای بسیار مناسبی نزدیک به 45 هزار متر مربع در اختیار زوار و مجاورین حرم مطهر قرار می گیرد.



بهره برداری از یک طبقه پارگینگ میدان بزرگ امام خمینی(ره) تا پایان امسال



وی با بیان این که پروژه میدان بزرگ امام خمینی(ره) در زیربنای 135هزار متر مربع و 5 طبقه ساخته می شود، گفت: پارکینگ های طرح، ظرفیت پارک 2 هزار وسیله نقلیه را داشته و تا پایان سال یکی از طبقات تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت تسریع در آماده سازی و اجرای بخش های باقی مانده طرح، یادآور شد: باید کلیه سازه های حجیم و نامتناسب موجود در سطح اصلی میدان جمع آوری و در سطح میدان و یا در زیر سطح جانمایی و ایجاد شوند.



وی همچنین بر ضرورت پیش بینی مسیر دسترسی مناسب از بستر رودخانه به داخل میدان و پارکینگ های آن تاکید کرد.

