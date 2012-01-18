مردم افراد اصلح و دوستدار ولایت را راهی مجلس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک بعد از ظهر چهارشنبه در نهمین جلسه شورای اداری شهرستان قائمشهر با بیان اینکه آمریکا و ایادی مستکبرش توان دیدن پیشرفت ملتها را ندارند اظهارداشت: شهدای عرصه علمی ایران رسوا کننده ماهیت پلید این رژیمهای استعمارگرند، این شهدا در بودشان موجب ناکامی استعمارگران در رسیدن به اهداف خود شدند و با شهادت خود سند رسوایی آنان را رقم زدند.

وی با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای کشور افزود: استکبار جهانی با مشاهده توان ایران در جهت فتح قله های علمی، راه ترور دانشمندان کشور را در پیش گرفت و این جسارت آنان تا به آنجا رسید که روسای این کشورها که با نام حامیان آزادی خواهی در جهان فریاد می زنند به صورت علنی از این ترورها حمایت کرده در مقابل رژیم غیر انسانی صهیونیستم سکوت می کنند.

فرماندار قائمشهر تصریح کرد: در انتخابات مجلس افرادی که مدافع ارزشهای نظام و منافع ملی و حقوق همه کشور هستند باید انتخاب شوند و با فتنه گران و استعمارگران مبارزه کنند.

پیرفلک با اشاره به نامزدی افرادی که تجربه اجرایی دارند، حضور آنان را فرصتی دانست و افزود: اگر در بررسی اولیه برای افرادی واژه عدم احراز اعلام شد به دلیل ناکافی بودن تجربه اجرایی است.

وی با تاکید بر اینکه واژه عدم احراز به هیچ وجه به منزله رد صلاحیت نیست تصریح کرد: تا وقت اعلام نهایی و حتی بعد از آن نیز فرصت اعتراض وجود دارد.

پیرفلک افزود: گرایش به سوی هر کاندیدایی باید مخفی بماند و هیچ فضای ورزشی، مذهبی و فرهنگی نباید در خدمت کاندیدایی خاص قرار گیرد.

وی تاکید کرد: آبروی مومن عزیز بوده و رسانه ها با استفاده از تعابیر نامناسب با حیثیت این افراد بازی نکنند.