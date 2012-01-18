۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

در سیستان و بلوچستان/

239 هزار نفر از خدمات بیمارستان ‌های صحرایی بهره مند شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج جامعه پزشکی سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون بیش از 239 هزار و 667 نفر از خدمات بیمارستان‌ های صحرایی استفاده کرده‌ اند و دو هزار و 529 عمل بزرگ و کوچک نیز در این بیمارستان ها انجام شده است.

علیرضا سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 587 کادر بهداشتی و درمانی شامل پزشکان عمومی، فوق تخصص و متخصص، پیراپزشکان و پرستاران و 459 نیروی پشتیبانی با این بیمارستان های صحرایی همکاری داشتند.

وی گفت: تاکنون سپاه 12 بیمارستان صحرایی در مناطق راسک، نصرت آباد، سیرکان سراوان، دلگان، لادیز میرجاوه، شندل هیرمند، کورین زاهدان، گشت سرباز، نگور چابهار، بنت نیکشهر، روستای کمالی زابل و زابلی استان سیستان و بلوچستان راه اندازی کرده است.

وی افزود: این بیمارستان‌ ها در بخش متخصصان داخلی، اطفال، حلق و بینی، چشم، زنان، ارولوژی، دندانپزشکی، جراحی و همچنین آزمایشگاه، سونوگرافی و رادیولوژی به بیماران خدمات ارائه می ‌کنند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان بیان داشت: بعد از تدابیر مقام معظم رهبری در بحث محرومیت زدایی در سیستان و بلوچستان و در ادامه خدمات شهید شوشتری در این زمینه، راه ‌اندازی بیمارستان‌ های صحرایی در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: سیزدهمین بیمارستان صحرایی استان نیز در هامون شهر شهرستان زابل به مناسبت دهه مبارک فجر راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: این بیمارستان صحرایی شامل بخش های دندان پزشکی، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، اتاق عمل، اورژانس، کلینیک عمومی و تخصصی، اطفال، زنان و چشم پزشکی است.

سرگزی اظهار داشت: این بیمارستان به مدت یک هفته در هامون شهر شهرستان زابل مستقر خواهد بود.

وی گفت: بیمارستان صحرایی سپاه در هامون شهر شهرستان زابل ظرفیت پذیرش 30 هزار بیمار را دارد.

وی افزود: راه اندازی این بیمارستان صحرایی با مشارکت مرکز بهداشتی جنوب شرق سپاه و بسیج جامعه پزشکی سیستان و بلوچستان انجام می شود.

مسئول بسیج جامعه پزشکی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: چهاردهمین بیمارستان صحرایی نیز تا پایان سالجاری در منطقه بزمان از توابع شهرستان ایرانشهر راه اندازی می شود.

