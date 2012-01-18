تدوین اطلس فرهنگی از ضروریات کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی، به تهیه و تدوین اطلس فرهنگی استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: تدوین اطلس فرهنگی استان کرمانشاه از ضروریات استان کرمانشاه است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بر فعالیت مستمر دبیر خانه علمی و اجرایی اطلس فرهنگی تاکید کرد و افزود: این دبیر خانه از هم اکنون برای اجرایی کردن تهیه و تدوین اطلس فرهنگی بایستی شروع به فعالیت کند.

حجت الاسلام آفتابی گفت:‌ با تهیه این اطلس وضعیت موجود، مشکلات و تنگناهای فرهنگی استان کرمانشاه مشخص خواهد شد و اطلاعات لازم در اختیار مدیران برای برنامه ریزی امور فرهنگی قرار خواهد گرفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان افزود: این اطلس باید در خصوص همه ابعاد فرهنگی استان با حضور افراد خبره و صاحب نظر هرچه سریعتر تهیه شود.

