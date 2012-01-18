به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین آل اسحاق قبل از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب که در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و بذر البرز برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس تحقیق و بررسی ها پدافند غیر عامل ایران از روسیه 70 سال عقب تر است.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما تهدید علیه حوزه دانش و پژوهش وجود دارد، گفت: ترور دانشمندان ایران نشان از این است که امروزه نیز تهدید علیه حوزه دانش و پژوهش وجود دارد بنابراین جنگ هنوز وجود دارد ولی چگونگی آن تغییر کرده است.
وی افزود: حوزه انرژی، حوزه ارتباطات، حمل و نقل، صنایع، نیازهای اساسی مردم، امداد و بهداشت و درمان، مسکن و جان پناه، فن آوری نوین، اقتصاد، فرهنگ از جمله زیر ساخت های حیاتی و آسیب پذیر کشور است.
جنگ آینده جنگ منابع انسانی است
معاون بودجه و برنامه ریزی سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه جنگ آینده جنگ منابع انسانی خواهد بود، اضافه کرد: منابع انسانی در گرو آب است و آب نیز یکی از حیاتی ترین نیازهای انسان است.
سردار آل اسحاق با بیان این سئوال آیا آسیب پذیری و نقاط ضعف سیستم آب احصی و شناسایی شده است، افزود: اگر برق قطع شود ژنراتورها چگونه از چاه ها آب استخراج کنند.
وی ادامه داد: امروزه آب، برق و گاز کشور به صورت زنجیره با یکدیگر در ارتباط هستند که با از کار افتادن یکی از اینها بر انرژی دیگر تاثیر می گذارد.
وی گفت: ریشه پدافند غیر عامل جنگ است، اگر آن را در نظر نگیریم و بلایای طبیعی را جایگزین کنیم، آیا ایران آمادگی مقابله با آن را دارد؟
کرج – خبرگزاری مهر: معاون بودجه و برنامه ریزی سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: پدافند غیر عامل ایران از روسیه 70 سال عقب تر است.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین آل اسحاق قبل از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب که در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و بذر البرز برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس تحقیق و بررسی ها پدافند غیر عامل ایران از روسیه 70 سال عقب تر است.
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