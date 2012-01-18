به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین آل اسحاق قبل از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب که در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و بذر البرز برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس تحقیق و بررسی ها پدافند غیر عامل ایران از روسیه 70 سال عقب تر است.



وی با اشاره به اینکه در کشور ما تهدید علیه حوزه دانش و پژوهش وجود دارد، گفت: ترور دانشمندان ایران نشان از این است که امروزه نیز تهدید علیه حوزه دانش و پژوهش وجود دارد بنابراین جنگ هنوز وجود دارد ولی چگونگی آن تغییر کرده است.



وی افزود: حوزه انرژی، حوزه ارتباطات، حمل و نقل، صنایع، نیازهای اساسی مردم، امداد و بهداشت و درمان، مسکن و جان پناه، فن آوری نوین، اقتصاد، فرهنگ از جمله زیر ساخت های حیاتی و آسیب پذیر کشور است.



جنگ آینده جنگ منابع انسانی است



معاون بودجه و برنامه ریزی سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه جنگ آینده جنگ منابع انسانی خواهد بود، اضافه کرد: منابع انسانی در گرو آب است و آب نیز یکی از حیاتی ترین نیازهای انسان است.



سردار آل اسحاق با بیان این سئوال آیا آسیب پذیری و نقاط ضعف سیستم آب احصی و شناسایی شده است، افزود: اگر برق قطع شود ژنراتورها چگونه از چاه ها آب استخراج کنند.



وی ادامه داد: امروزه آب، برق و گاز کشور به صورت زنجیره با یکدیگر در ارتباط هستند که با از کار افتادن یکی از اینها بر انرژی دیگر تاثیر می گذارد.



وی گفت: ریشه پدافند غیر عامل جنگ است، اگر آن را در نظر نگیریم و بلایای طبیعی را جایگزین کنیم، آیا ایران آمادگی مقابله با آن را دارد؟