کارگاه آموزشی اطفاء حریق در شهرستان قدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ به منظور آشنایی کارکنان واحدهای عملیاتی و پشتیبانی با شیوه های اطفا حریق و پیشگیری از بروز حوادث، طی هماهنگی سازمان آتش نشانی، کارگاه آموزشی اطفاء حریق در ستاد فرماندهی شهرستان قدس برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی شیوه های اطفاء حریق و پیشگیری از بروز حوادث و سوانح به صورت تئوری و عملی آموزش داده شد.

در بخش دیگری از کارگاه مذکور، کارشناس آتش نشانی به تشریح انواع آتش سوزی از قبیل آتش سوزی جامدات، مایعات، گازها، فلزات قابل اشتعال، تأسیسات و لوازم برقی و مواد منفجره پرداخت.