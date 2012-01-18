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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

کارگاه آموزشی اطفاء حریق در شهرستان قدس برگزار شد

کارگاه آموزشی اطفاء حریق در شهرستان قدس برگزار شد

شهریار - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی اطفاء حریق با حضور کارشناس سازمان آتش نشانی و کارکنان انتظامی در ستاد فرماندهی شهرستان قدس در غرب استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ به منظور آشنایی کارکنان واحدهای عملیاتی و پشتیبانی با شیوه های اطفا حریق و پیشگیری از بروز حوادث، طی هماهنگی سازمان آتش نشانی، کارگاه آموزشی اطفاء حریق در ستاد فرماندهی شهرستان قدس برگزار شد.

 در این کارگاه آموزشی شیوه های اطفاء حریق و پیشگیری از بروز حوادث و سوانح به صورت تئوری و عملی آموزش داده شد.
 
در بخش دیگری از کارگاه مذکور، کارشناس آتش نشانی به تشریح انواع آتش سوزی از قبیل آتش سوزی جامدات، مایعات، گازها، فلزات قابل اشتعال، تأسیسات و لوازم برقی و مواد منفجره پرداخت.
کد مطلب 1513074

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