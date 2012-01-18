اجرای 35 هزار طرح در قالب بنگاههای زود بازده اقتصادی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس فاتح گفت: از هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شده در شش سال گذشته برای این طرح، تا امروز هزار و 800 میلیارد ریال یعنی 104 درصد سهم ابلاغی در استان تصویب شده و در حال اجرا است که در تلاشیم این میزان را تا پایان سال به 120 درصد افزایش دهیم.



وی افزود: برای طرح های زودبازده اقتصادی که تا امروز در سطح استان اجرا و محقق شده است هزار و 400 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک های عامل پرداخت شده است.



فاتح بنگاه های اقتصادی زود بازده را یکی از ظرفیت های ارزشمند دولت نهم و دهم برای اشتغال زایی دانست و از مسئولان خواست برای استفاده بهینه از این فرصت همت کنند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین به وضعیت مشاغل خانگی اشاره کرد و تصریح کرد: برای این طرح هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار برای آذربایجان شرقی اختصاص یافته که تا امروز 18هزار و 968 طرح با اعتبار 670 میلیارد ریال تصویب شده است و بیش از 56 درصد اعتبار اختصاص یافته به استان جذب و پرداخت شده است.



وی اظهار داشت: امسال نیز برای آذربایجان شرقی 163 هزار فرصت شغلی تعهد شده بود که تا امروز 141 هزار از آن در بخش های مسکن، اقتصاد و صنعت محقق شده و 103 دستگاه اجرایی استان برای تحقق بیشتر از سهم ابلاغی استان اعلام آمادگی کرده اند.



فاتح افزود: آذربایجان شرقی در حال حاضر در پرداخت تسهیلات بانکی طرح های اشتغال زایی رتبه دوم کشوری و در ایجاد اشتغال رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.