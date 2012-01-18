بستری برای برگزاری انتخاباتی سالم در قائم شهر ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی بعد از ظهر چهارشنبه در نهمین جلسه شورای اداری شهرستان قائم شهر با تاکید بر بسترسازی مناسب برای برگزاری انتخابات مردمی و سالم اظهار داشت: برخورد با تخلف و متخلف نیازمند پشتوانه فرهنگی است و باید طوری عمل شود تا مردم باور کنند که نظام با هر گونه تخلف و جرم انتخاباتی برخورد می کند.

وی افزود: اعلام عدم احراز یک کاندیدای مجلس نهم شورای اسلامی به مفهوم رد صلاحیت نیست بلکه فرصت برای ابهام زدایی وجود دارد.

وی با اشاره به وظیفه شورای نگهبان در اعلام رد یا قبول صلاحیت ثبت نام شدگان تصریح کرد: شورای نگهبان باید با اقدام درست و صحیح وظیفه خود و بدون حب و بغض زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کند.

به گفته وی، باید در تایید و رد صلاحیت کاندیدای مجلس بیطرف بود.

معلمی با اشاره به هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: هیئت های نظارت باید طوری برنامه ریزی کنند که هیچ گونه حاشیه و مشکلی در حوزه های انتخاباتی پیش نیاید.

وی با تاکید بر برخورد مناسب فرهنگی با بدحجابان تصریح کرد: یادآوری و توجیه مراجعان بدحجاب در ادارات باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.