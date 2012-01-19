تخریب رقبا در شان کاندیداهای مجلس نیست

حجت الاسلام علی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری انتخابات در ایران با ارزش و نشانه مردم سالاری دینی است که در این زمینه مردم نیز با حضور حداکثری خود به ارزش این حماسه ملی می افزایند.

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه برگزاری انتخابات افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی در آینده باید به صورت کاملا سالم برگزار شود که این سلامت را کاندیداها، هیئت نظارت و اجرایی تامین می کنند.

حب و بغض شخصی افراد در برگزاری انتخابات وارد نشود

این مسئول عنوان کرد: افرادی که در بحث انتخابات وارد می شوند، باید دشمنی و حب و بغض شخصی خود را کنار بگذارند و به رقابت سالم با دیگر کاندیداها بپردازند.

خاتمی ادامه داد: در برگزاری انتخابات، افراد توانایی خودشان را به نمایش می گذارند اما نباید در این زمینه رقبای خود را تخریب کنند.

کاندیداها قانونمندی را اولویت تبلیغات خود قرار دهند

امام جمعه شهرستان شهریار با تاکید بر امانت داری مجریان در برگزاری انتخابات یادآور شد: قانون مندی انتخابات باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

وی با تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات اعلام کرد: این مهم را باید کاندیداها رعایت کنند و اهتمام ویژه ای به آن داشته باشند.

خاتمی اظهار داشت: تاکنون مردم شهرستان شهریار با حضور در انتخابات و مشارکت در امور سیاسی کشورف پیشتاز بودند و در انتخابات آتی نیز حضور حداکثری دارند.

