جمال خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خاک بستر دریاچه پریشان در حال خودسوزی است، گفت: از چند ساعت قبل این آتش سوزی در بستر دریاچه آغاز شده است.

وی افزود: وسعت خودسوزی در دریاچه پریشان هم اکنون کم است و نیروها به محل اعزام شده اند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون با بیان اینکه خودسوزی این چنینی را سال گذشته در منطقه سلطان آباد شیراز شاهد بودیم، بیان کرد: احتمال داده می شود این پدیده به دلیل تجزیه گیاهان و درپی آن تصاعد گاز گیاهان رخ داده باشد.

خداپرست تصریح کرد: ازجمله دیگر دلایل این خودسوزی نیز تداوم خشکسالی در منطقه است و امیدواریم بتوانیم این پدیده را مهار کنیم.

تالاب پریشان کازرون در پی خشکسالیهای چند ساله به کلی خشک شده و از دریاچه فقط یک برکه کوچک باقی مانده است.

سال گذشته نیز 15تا 20 هکتار از خاک منطقه سلطان آباد شیراز و روستاهای همجوار که شهرک صنعتی نیز در آن قراردارد نیز دچار خودسوزی شده بود.