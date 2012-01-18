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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

اختصاصی مهر/

دریاچه پریشان در حال خودسوزی است

دریاچه پریشان در حال خودسوزی است

کازرون - خبرگزاری مهر: رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون فارس از خودسوزی بستر دریاچه پریشان خبر داد.

جمال خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خاک بستر دریاچه پریشان در حال خودسوزی است، گفت: از چند ساعت قبل این آتش سوزی در بستر دریاچه آغاز شده است.

وی افزود: وسعت خودسوزی در دریاچه پریشان هم اکنون کم است و نیروها به محل اعزام شده اند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون با بیان اینکه خودسوزی این چنینی را سال گذشته در منطقه سلطان آباد شیراز شاهد بودیم، بیان کرد: احتمال داده می شود این پدیده به دلیل تجزیه گیاهان و درپی آن تصاعد گاز گیاهان رخ داده باشد.

خداپرست تصریح کرد: ازجمله دیگر دلایل این خودسوزی نیز تداوم خشکسالی در منطقه است و امیدواریم بتوانیم این پدیده را مهار کنیم.

تالاب پریشان کازرون در پی خشکسالیهای چند ساله به کلی خشک شده و از دریاچه فقط یک برکه کوچک باقی مانده است.

سال گذشته نیز 15تا 20 هکتار از خاک منطقه سلطان آباد شیراز و روستاهای همجوار که شهرک صنعتی نیز در آن قراردارد نیز دچار خودسوزی شده بود. 

کد مطلب 1513084

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