صادرات خراسان جنوبی 18 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع ظهر چهارشنبه در میز کشوری ایران و افغانستان که در بیرجند برگزار شد، اظهارداشت: در 9 ماهه امسال همچنین 1.6 میلیون دلار کالا به استان واردات داشته ایم.

وی با بیان اینکه تراز تجاری استان مثبت است، گفت: 69 فقره ثبت سفارش به ارزش 21 میلیون دلار در استان صورت گرفته است.

جمیع با بیان اینکه تاکنون 356 فقره کارت بازرگانی حقیقی و 486 فقره کارت پیله وری در استان صادر شده است، بیان داشت: همچنین در این مدت هفت هزار و 600 کارت مبادلات مرزی نیز در این استان صادر شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبیافزود: از این تعداد 29 فقره کارت بازرگانی و 17 عدد کارت پیله وری در نه ماهه اول امسال صادر شده و همچنین در این مدت 56 فقره کارت بازرگانی و 52 فقره کارت پیله وری تمدید شده است.

جمیع جوایز معوق صادراتی تجار استان را 1.43 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: جوایز صادراتی استان به زودی به تجار پرداخت می شود.