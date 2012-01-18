مسئولان از تفکر و اندیشه مشاوران جوان در برگزاری انتخابات استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا ظهر چهارشنبه در دیدار با نخبگان و مشاوران جوان ادارات زابل اظهار داشت: استفاده از توان و ظرفیت نخبگان و جوانان منطقه، زمینه برگزاری انتخاباتی گسترده با حضور حداکثری مردم را فراهم می ‌کند.

وی گفت: جوانان باید در برگزاری انتخاباتی گسترده در این منطقه با مسئولان مشارکت و همکاری لازم را داشته باشند.

وی بر مشارکت بیشتر جوانان در عرصه‌ های مختلف تاکید کرد و افزود: حضور و مشارکت جوانان باید در تمامی عرصه‌ های علمی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و مذهبی پر رنگ باشد.

فرماندار زابل با اشاره به اهمیت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: انتخاب فرد اصلح از بین افراد مورد تایید نظام را باید سرلوحه کار قرار دهیم.

وی گفت: در زمان رای دادن باید از داوطلبان مورد نظر اطلاعات لازم و شناخت کافی داشته و از قوم‌ گرایی بپرهیزیم.

وی افزود: جوانان با رصد شرایط منطقه، راه حل ‌ها و راهکارهای مناسب را برای رفع موانع پیشنهاد کنند تا زمینه رشد و توسعه هر چه بیشتر منطقه سیستان فراهم شود.

کیخا با اشاره به نقش جوانان در توسعه و عمران منطقه اظهار داشت: استفاده از تفکر نخبگان و جوانان فعال منطقه توسعه را شتاب می‌ بخشد.

وی گفت: جوانان ایرانی با بصیرت و هوشیاری خود نه تنها هیچ کمکی به دشمنان در تحقق برنامه‌ های آنان نمی‌ کنند، بلکه زمینه بهره گرفتن از علوم و فنون پیشرفته جهان در نظام اسلامی را فراهم خواهند کرد.

وی افزود: نتایج خوب حوزه مشاوران جوان فرمانداری زابل و درخشش آن بین حوزه‌ های مشاوران فرمانداری ‌های کشوری نوید دهنده تحول آینده منطقه است.