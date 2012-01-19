گونه ماهی جدید توسط محققان گروه شیلات دانشگاه گیلان به ثبت رسید

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: " سید حامد موسوی " عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان با بومی کردن دانش توصیف گونه های جدید ماهی در داخل کشور، موفق به کشف، شناسایی، نامگذاری و ثبت جهانی یک گونه ماهی جدید از حوضه آبریز جنوبی دریای خزر شده است.

وی اظهارداشت: با انتشار مقاله ای در معتبرترین و قدیمی ترین مجله ماهی شناسی جهان (Journal of Ichthyology)، یک گونه جدید از خانواده سگ ماهیان جویباری (Cobitidae) از سوی یک تیم بین المللی ماهی شناسی به سرپرستی موسوی به جهان معرفی شد.

رئیس دانشگاه گیلان ادامه داد: همچنین با تصمیم این تیم تحقیقاتی چهار نفره متشکل از محققان ایرانی و روسی، نام گونه جدید به افتخار و به پاس زحمات یکی از بزرگان شیلات ایران، زنده یاد " فرهاد فریدپاک " به نام فریدپاکی (Cobitis faridpaki) نامگذاری شده است.