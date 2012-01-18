مذاکرات ایران و 1+5 احتمالا در استانبول برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که امروز برای دیدار با مقامات بلندپایه ترکیه وارد آنکارا شده است، اظهار داشت مذاکرات میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 درباره موضوع هسته ای تهران احتمالا در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.



علی اکبر صالحی افزود : مطمئن نیستم، اما احتمالا این مذاکرات در استانبول برگزار خواهد شد.



به گزارش فرانس پرس، وزیر امور خارجه ایران زمان این مذاکرات را مشخص نکرد.



صالحی همچنین تاکید کرد احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تماسهایی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای تعیین زمان ازسرگیری مذاکرات دوجانبه انجام می دهد.



آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 ژانویه 2010 میلادی در استانبول برگزار شد.

وزیر امور خارجه کشورمان که صبح امروز چهارشنبه به منظور شرکت در بیست و سومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه تهران را به مقصد آنکارا ترک کرده بود ، ساعاتی پیش وارد ترکیه شد و مورد استقبال برخی از مقامات وزارت امور خارجه این کشور قرار گرفت.

