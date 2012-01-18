رشد 90 برابری پرداخت زکات در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد زکات استان آذربایجان غربی افزود: در سال 85 میزان زکات پرداختی در استان تنها 300 میلیون ریال بود که در سال جاری با رشد بیش از 90 درصدی به 28 میلیارد ریال رسیده است.

وی ادامه داد: با روند پرداخت زکات در استان پیش بینی می شود میزان زکات پرداختی در سال آینده به بیش از 38 میلیارد ریال برسد که نشان دهنده فرهنگ سازی در زمینه احیای این فریضه دینی در استان است.

حسین زاده احداث ساختمان برای فقرا را از اصلی ترین برنامه های کمیته امداد عنوان کرد و گفت: در سال جاری 9 میلیارد ریال از محل زکات پرداختی استان به این امر اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)آذربایجان غربی محل مصرف زکات در استان را اجرای پروژه های عمرانی، تخصیص جهیزیه برای نوعروسان و ساخت اماکن مذهبی در روستاها و مناطق کمتر برخوردارعنوان کرد و افزود: تاکنون 160 واحد مسکونی 12 حسینیه و 23 غسالخانه از محل زکات پرداختی در استان احداث شده است.

رسانه ها در جهت توسعه فرهنگ زکات تلاش کنند

استاندار آذربایجان غربی نیز در جلسه ستاد زکات استان با اشاره به نقش مهم رسانه ها در فرهنگ سازی احیای فریضه زکات در استان گفت: رسانه می تواند در کنار دستگاههای اجرایی با پیشگام شدن در جهت اجرای هرچه بهتر احکام الهی، در اعتلای معنوی جامعه موثر باشند.

وحید جلال زاده جلوگیری از هزینه های گزاف در خانواده ها را گام مهمی در جهت ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه دانست و بیان داشت: خانواده رکن اصلی جامعه هستند که رعایت فرهنگ ناب اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی می تواند بسیاری از معضلات اجتماعی را کاهش دهد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر ادای حقوق الهی در جامعه، توجه به این امر را لازمه فعالیت مدیران در جامعه اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: هر چقدر مردم برای ادای حقوق الهی از هم پیشی بگیرند رونق و شکوفایی جامعه اسلامی افزایش می یابد.

جلال زاده یاد آورشد: اسلام احکام بسیاری در حوزه اقتصادی دارد که با توجه به این احکام زمینه کاهش فقر در جامعه به وجود آمده و عدالت اجتماعی تحقق می یابد.

رئیس ستاد زکات آذربایجان غربی هم با بیان اینکه بیشترین میزان زکات در آذربایجان غربی توسط مردم مهاباد حدود 600 میلیون تومان پرداخت شده است افزود:مردم ارومیه نیز در مجموع 102 میلیون تومان زکات امسال پرداخت کرده‌اند.

حجت الاسلام علی شوقی ادامه داد: هم‌ اکنون بیش از یک‌ هزار و 700 نفر عامل زکات در مناطق مختلف آذربایجان غربی در حال فعالیت هستند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی عامل زکات برای جمع ‌آوری وجوه زکات مردم در حال خدمت ‌رسانی هستند که این افراد اغلب دهیار، عضوی شورا، روحانی یا ریش ‌سفید روستا نیز محسوب می‌ شوند.