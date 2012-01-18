بزرگ ترین محدودیت آب و فاضلاب تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تشیعی قبل از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب که در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و بذر البرز برگزار شد، اظهار داشت: بزرگ ترین محدودیت در آب و فاضلاب بحث تامین اعتبار است.



معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفا کشور گفت: سالیانه حدود 25 میلیارد تومان اعتبار در بخش آب و فاضلاب نیاز است.



وی ادامه داد: امیدوارم چنین سمینارهایی فرهنگ سازی لازم و ایجاد حساسیت در خصوص آب و فاضلاب را به همراه داشته باشد.



پدافند غیر عامل در صنعت آب ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد



دبیر کمیته پدافند غیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور افزود: پدافند غیر عامل در صنعت آب ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد.



معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفا کشور ادامه داد: راهبرد شرکت مهندسی آبفای کشور برنامه ریزی به منظور کاهش خطرات بالقوه ناشی از سامانه های کلر زنی گازی است.



هفت هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد



تشیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد، اضافه کرد: شبکه توزیع آب در کشور 127 هزار و 500 کیلومتر و خط انتقال آب 23 هزار و 329 کیلومتر است.



دبیر کمیته پدافند غیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور اظهار داشت: استفاده از اصول و ملاحظات پدافند غیر عامل به قدمت عمر آغاز پیدایش انسان بر می گردد و یکی از جامع ترین درس هایی است که خداوند به مسلمانان آموخته است.