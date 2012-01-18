غرور بزرگترین دشمن مس/ هدف مس کرمان کسب امتیاز بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، میروسلاو بلاژویچ ظهر چهارشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل نفت آبادان گفت: برد مقابل استقلال تاثیر مثبتی بر روحیه بازیکنان تیم داشته است و مطمئنا نتیجه مثبت آن را روی بازی فردا خواهیم دید.

وی تصریح کرد: البته مسئله ای که وجود دارد غرور بازیکنان ناشی از این برد است که باید به بازیکنان تیم گوشزد شود.

بلاژوویچ بازی مقابل نفت آبادان را بازی بسیار سختی دانست وگفت: این بازی از این حیث حیاتی است که اگر موفق شویم تیم نفت را ببریم به میانه های جدول راه می یابیم و در صورت عدم موفقیت، تیم به شرایط قبل از بازی مقابل استقلال برمی گردد.

وی یادآورشد: نفت آبادان تیم خوبی است و مس کرمان بازی بسیار سختی مقابل این تیم که تمایل زیادی به هجومی بازی کردن و بردن دارد، خواهد داشت.

سرمربی مس کرمان ابراز داشت: نباید گول نتیجه چهار بر صفر نفت مقابل سپاهان را بخوریم و باید این مطلب را در نظر داشت تیم نفت همان تیمی است که موفق به شکست استقلال شده است.

چیرو بیان داشت: اگر بگوییم در تیم مس نظم بر اوضاع حاکم نیست بی عدالتی است و باید گفت تیم مس کرمان در شرایط خاصی است که بایستی امتیازات بیشتری کسب کند.

وی ادامه داد: هر بازیکنی صرف نظر از نامی که دارد اگر خارج از ضوابط باشگاه و تیم رفتار کند با وی به شدت برخورد می شود حال این بازیکن مهرداد پولادی یا هر بازیکن دیگری باشد.

بلاژویچ اظهار داشت: هیچ محدودیتی از سوی باشگاه برای برخورد با بازیکنان خاطی ندارم هم می توانم اجازه بازی به آنان ندهم و هم از جریمه استفاده کنم اما شخصا با جریمه کردن بازیکنان مخالف هستم.

سرمربی مس کرمان گفت: هم برای کیوان امرایی وهم عادل کلاه کج از سوی باشگاه جریمه در نظر گرفته شده که موافق جریمه نیستم اما با تنبیه آنها موافقم.