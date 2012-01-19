یک هزار پرسنل خدمات آب و فاضلاب استان البرز را انجام می دهند

پرویز ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک هزار و 100 پرسنل خدمات آب و فاضلاب استان البرز را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه پدافند به دو صورت عامل و غیر عامل است، افزود: اهداف اصلی پدافند غیر عامل تحکیم امنیت ملی از طریق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی است.

مردم در پدافند غیر عامل نقش اساسی دارند

وی با بیان اینکه مردم در پدافند غیر عامل نقش اساسی دارند، اضافه کرد: برنامه ریزی و عمل مستمر، فراگیری گشترده از سیاست تا اجرا، تعهد و تقلید از جمله خصوصیات پدافند غیر عامل است.

مشاور پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: اولین قدم در کرج این است که به مدیریت شرایط اضطراری توجه شود.

ابراهیمی ادامه داد: کارمندان آب و فاضلاب در تعمیر خط لوله مهارت بسیار زیادی دارند ولی اگر در شرایط بحرانی نیروگاه از مدار خارج شود به مشکل برخورد خواهیم کرد.

مشاور پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز تاکید کرد: انرژی یکی از موضوع هایی است که آب و فاضلاب باید برای آن برنامه ریزی کند.