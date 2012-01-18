۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

نیک فرد:

باند سارقان احشام در تالش دستگیر شدند

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان تالش از دستگیری باند سارقان احشام با 33 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین نیک فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارآگاهان در بررسی سرقت احشام در مناطق ییلاقی موفق به شناسایی باند سارقان این شهرستان شدند.

وی اظهارداشت: کارآگاهان با همکاری عوامل پاسگاه این شهرستان به دو نفر به نامهای "شیرزاد" و "صفر" مشکوک و پس از زیرنظر گرفتن آنها و به دست آوردن دلایل و مدارک دراجرای دستور مقام قضایی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کردند.

فرمانده پلیس تالش گفت: این سارقان با اعلام شکایت 12 نفراز دامداران و وجود دلایل و مدارک از سوی پلیس چاره ای جزء اعتراف ندیده و در نتیجه به 21 فقره سرقت احشام و طیور اعتراف کرده اند.

وی افزود: در اجرای دستور قضایی متهمان که برای انجام تحقیقات بیشتر و کشف سایر سرقتهای ارتکابی در اختیار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفته بودند در سیر تحقیقات پلیسی به 10 فقره سرقت احشام و طیور و دو فقره سرقت تحت عناوین دیگر اعتراف و با تشریح صحنه صحت اظهارات خود را ثابت کردند.

نیک فرد ادامه داد: این متهمان با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و با قرار صادره روانه زندان شدند.

کد مطلب 1513120

