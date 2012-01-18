تاسیس مدارس استعدادهای درخشان در خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خلخال، اظهار کرد: 24 تا 30 دی ماه هفته شوراها نام گذاری شده که این امر با هدف جلب مشارکت همه جانبه اولیای دانش‌آموزان و مسئولان امر در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت است تا ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی در فضای مشارکتی صمیمی و علمی محقق شود.

وی پیشبرد امور در آموزش و پرورش را وابسته به مشارکت همه جانبه اعم از فردی و دستگاههای کمکی اعلام کرد و افزود: اداره کردن آموزش و پرورش قائم به فرد یا مدیریت یک مجموعه خاص نیست بلکه پیشبرد امر آموزش و پرورش به تعامل،‌ همفکری و هم‌افزایی شایسته نیاز دارد.

محمود زاده این برجستگیها را برجستگی اعتقادی، علمی و فکری دانست و عنوان کرد: برای تربیت نیروی شجاع، مدیر، مدبر و قانون‌مدار به یک همفکری واقعی و مشارکت دسته‌جمعی از سوی مدیران،‌ مربیان،‌ اولیای دانش‌آموزان و دستگاه‌های ذیربط نیاز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان به ضرورت تعامل دو سویه در رفع تنگناها، مشکلات و رسیدن به جایگاه علمی برجسته تاکید و اظهار کرد:‌ سال به سال ارزشها و آرمانهای این نظام تثبیت می‌شود و به یقین با بالندگی و پویندگی می توان به جایگاه‌های برتر علمی دنیا دست یافت.

در این جلسه وحدتی پور مدیرکل نوسازی مدارس استان نیز اعلام کرد: برای ساخت مدرسه در محل مسکن مهر خلخال 10 میلیارد ریال در سال 91 تخصیص خواهد یافت.

در این جلسه فرماندار و امام جمعه خلخال نیز خواستار اتمام سریع مدارس شبانه‌روزی خلخال و کلور شدند.