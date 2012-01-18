به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی اسبق فولهام و کاونتری اصلی‌ترین نامزد جانشینی "گری اسپید" است که در ماه نوامبر خودکشی کرد.

کولمن 41 ساله طی هفته گذشته مذاکرات جدی با مسئولان فوتبال ولز داشته و گفته می‌شود هدایت تیم ملی این کشور به او سپرده خواهد شد.

دیگر افرادی که نام آنها به عنوان نامزدهای هدایت تیم ملی ولز عنوان می‌شود "جان هارتسون"، "رایان گیگز"، "یان راش" و "ریموند ورهین"، دستیار گری اسپید هستند.

فردا در کنفرانسی خبری که در هتل "سنت دیوید" شهر کاردیف برگزار خواهد شد سرمربی تیم ملی ولز معرفی خواهد شد.