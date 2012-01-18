به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه که در دو پنل جداگانه به بررسی وضعیت مسلمانان پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و بررسی عملکرد حضرت علی(ع) پس از رحلت پیامبر می‌پردازد.

این جلسه که با حضور دانشجویان، طلاب و علاقه‌مندان مباحث تاریخی در تاریخ 29 دی ماه در سالن شهید مطهری فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود و پس از طرح مباحث تاریخی از سوی اساتید دعوت شده، سوالات شرکت کنندگان مطرح خواهد شد.

دکتر رجبی دوانی پژوهشگر تاریخ اسلام و معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع) است و حجت‌الاسلام دکتر رهدار ریاست موسسه تحقیقاتی فتوح قم را عهده دار است.

بر اساس این گزارش، این ویژه برنامه از ساعت 15 تا 20 برپا خواهد بود.