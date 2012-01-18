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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

در فرهنگسرای خاوران/

ویژه‌برنامه واکاوی زندگی سیاسی پیامبر(ص) با حضور دکتر رجبی دوانی برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه واکاوی زندگی سیاسی پیامبر(ص) با حضور دکتر رجبی دوانی برگزار می‌شود

ویژه برنامه تحلیل چهل و هشتم به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص) با حضور دکتر حسین رجبی دوانی و حجت‌الاسلام رهدار روز پنج شنبه در فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه که در دو پنل جداگانه به بررسی وضعیت مسلمانان پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و بررسی عملکرد حضرت علی(ع) پس از رحلت پیامبر می‌پردازد.

این جلسه که با حضور دانشجویان، طلاب و علاقه‌مندان مباحث تاریخی در تاریخ 29 دی ماه در سالن شهید مطهری فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود و پس از طرح مباحث تاریخی از سوی اساتید دعوت شده، سوالات شرکت کنندگان مطرح خواهد شد.
 
دکتر رجبی دوانی پژوهشگر تاریخ اسلام و معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع) است و حجت‌الاسلام دکتر رهدار ریاست موسسه تحقیقاتی فتوح قم را عهده دار است.
 
بر اساس این گزارش، این ویژه برنامه از ساعت 15 تا 20 برپا خواهد بود.
کد مطلب 1513136

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