درآمدهای کمیته امداد خراسان جنوبی 39 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در در جلسه ستاد زکات استان خراسان جنوبی اظهارداشت: درآمد ماهیانه کمیته امداد استان پنج هزار و 170 میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه ماهیانه 123 میلیارد ریال صدقات در استان جمع آوری می شود، بیان داشت: این رقم در مقایسه با میانگین کشوری بسیار بالاست.

اکبری بر ترویج فرهنگ زکات در جامعه تاکید کرد و گفت: در این راستا تاکنون همایش های مختلف و برای روستاییان کارگاه های آموزشی متعدد برگزار شده است.

تصویب قانون زکات مشکلات جمع آوری زکات را مرتفع می کند

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه پرداخت زکات را امری واجب دانست و اظهارکرد:قانون زکات ابلاغ شده است اما شیوه نامه اجرایی آن ظرف چند ماه آینده توسط کمیته امداد استان باید آماده شده و به دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه همکاری ارائه شود.

قهرمان رشید تبیین و تحقق زکات رایکی از مهمترین راه های ایجاد عمران و آبادانی در روستاها دانست و تصریح کرد: همه مسئولان دستگاه های اجرایی وظیفه دارند در این رابطه نهایت تلاش کنند تا بتوان به اهداف مورد نظر در این زمینه دست یافت.

وی به قانون احیای زکات اشاره کرد و افزود: در این قانون تاکید شده است که معادل زکاتی که مردم پرداخت می کنند در قانون بودجه سال آینده استان ها اعتباری تامین شود.

وی عنوان کرد: مسئولان امر باید با توجه به مهلت اندک باقی مانده تا پایان سال، میزان دقیق زکات پرداختی در خراسان جنوبی را احصاء نمایند تا در لایحه بودجه سنواتی سال آینده استان منظور شود.

استاندار خراسان جنوبی ترغیب و تشویق مردم به پرداخت زکات را یکی از وظایف ستاد احیای زکات استان عنوان کرد و ادامه داد: ازمحل هایی که مقدور باشد برای انجام امور تبلیغی و اجرایی دراین زمینه مساعدت ها و کمک های لازم صورت خواهد گرفت.

حجت الاسلام علی رضایی، امام جمعه بیرجند نیز از زکات به عنوان یک واجب و جهاد مالی نام برد و گفت: در اسلام اهمیت زکات به حدی زیاد است که در ردیف نماز از آن یاد شده است.