بخش اعظمی از روستاهای مازندران طرح هادی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی عصر چهارشنبه درجلسه شورای هماهنگی توسعه روستایی در استانداری مازندران اظهار داشت: هم اکنون مازندران دارای 19 شهرستان و46 بخش و سه هزار و200 روستا است.

وی افزود: با برنامه ریزی مدون دستگاهها، اختلافات های قانونی را دراستان جبران و شاهد شکوفایی روستاهای استان باشیم.

مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران با بیان اینکه نگاه دولت نهم و دهم به سمت توسعه روستاهای استان بوده، افزود: در این مدت شاهد مهاجرت شهرنشینان به روستا بودیم و با برنامه ریزی مدون شاهد مهاجرت شهر به روستا باشیم.

زارعی گفت: مازندران دارای سه میلیون نفر جمعیت بوده که 47 درصد آن روستاییان تشکیل می دهند.

وی افزود: تبیین راهبردهای اقتصادی،عمرانی، ساماندهی بودجه دستگاهای مختلف برای فعالیت درمناطق روستایی، تهیه سند توسعه اجتماعی،عمرانی سیاسی و فرهنگی روستاها از اهداف برنامه های توسعه سند راهبردی روستاها است.

مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران با بیان اینکه اکثر روستاهای استان دارای طرح هادی مصوب نیستند باید اجرایی این طرح دراولویت باشد.