هلال احمر قم چهار مقام اولی در مسابقات رقابت مهر کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الله سائلی گفت: اعضای معاونت امورجوانان استان قم در رقابتهای غیر حضوری بیست و سومین دوره مسابقات مهر چهار مقام اولی را در سطح کشور کسب کردند.



وی افزود: مسابقات رقابت مهر با هدف ایجاد زمینه های شناخت استعدادها و استفاده از هنر و ادبیات با هدف اشاعه اهداف و فعالیت های بشر دوستانه عام المنفعه و امدادی جمعیت هلال احمر برگزار شده است.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های وبلاگ نویسی، تحقیق و پژوهش، مقاله نویسی، شعر، عکاسی، خاطره نویسی، کلیپ، فیلم کوتاه و به صورت غیر حضوری با شرکت کم نظیر جوانان و اعضای کانون‌های جوانان در سطح شهرستان و استان اجرا و آثار برتر به تهران ارسال شد.



سائلی تصریح کرد: صبیه خلج و حسین یاری در رشته خاطره نویسی، مریم اعتدالی عضو کانون روستایی لنگرود در رشته عکاسی و دکتر علی اکبر عبدالاحری مقدم در رشته تحقیق و پروژه قرآنی از کانون طلاب برادران حائز چهار رتبه اول شدند.

