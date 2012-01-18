۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

سائلی خبر داد:

هلال احمر قم چهار مقام اولی در مسابقات رقابت مهر کسب کرد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم از کسب چهار مقام اولی مسابقات کشوری مهر توسط معاونت امور جوانان هلال احمر قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الله سائلی گفت: اعضای معاونت امورجوانان استان قم در رقابتهای غیر حضوری بیست و سومین  دوره مسابقات مهر چهار مقام اولی را در سطح کشور کسب کردند.

وی افزود: مسابقات رقابت مهر با هدف ایجاد زمینه های شناخت استعدادها و استفاده از هنر و ادبیات با هدف اشاعه اهداف و فعالیت های بشر دوستانه عام المنفعه و امدادی جمعیت هلال احمر برگزار شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های وبلاگ نویسی، تحقیق و پژوهش، مقاله نویسی، شعر، عکاسی، خاطره نویسی، کلیپ، فیلم کوتاه و به صورت غیر حضوری با شرکت کم نظیر جوانان و اعضای کانون‌های جوانان در سطح شهرستان و استان اجرا و آثار برتر به تهران ارسال شد.

سائلی تصریح کرد: صبیه خلج و حسین یاری در رشته خاطره نویسی، مریم اعتدالی عضو کانون روستایی لنگرود در رشته عکاسی و دکتر علی اکبر عبدالاحری مقدم در رشته تحقیق و پروژه قرآنی از کانون طلاب برادران حائز چهار رتبه اول شدند.
 

