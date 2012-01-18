همایش بزرگ وقف در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت مشهوری نظری عصر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های استان به مناسبت هفته وقف اظهار داشت: همایش بزرگ وقف روز ششم بهمن ماه از ساعت 10 صبح در سالن ولایت اردبیل آغاز می شود.

وی با بیان اینکه برای احیاء دوباره وقف باید رسانه ها و صدا و سیما فعالیت بیشتری داشته باشند، ابراز داشت: مطبوعات و صدا و سیما می توانند با تهیه مطالب و برنامه های مختلف مانند معرفی واقفان، برکات زمینها وقفی برای استان و... مردم را برای وقف ترغیب کنند.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از واقفان، تصریح کرد: یکی از برنامه های مهم اداره کل اوقاف و امور خیریه تجلیل از واقفانی است که در حال حیات هستند تا ضمن ارج گذاری به این افراد، شهروندان برای وقف تشویق شوند.

وی ایجاد روحیه وقف را از اهداف اصلی و پنجگانه سازمان اوقاف و امور خیریه برشمرد و اضافه کرد: تا زمانی که روحیه وقف در جامعه احیا نشود، سنت حسنه وقف رواج پیدا نمی کند.

مشهوری نظری با بیان اینکه وقف تنها شامل ثروتمندان نیست، افزود: افرادی که قدرت مالی پایین تری دارند می توانند با همکاری چند نفر و به صورت مشارکتی اسم خود را در لیست واقفان ثبت کرده و در جامعه اسلامی مثمر ثمر و مفید واقع شوند.

وی ترغیب وقفهای جدید را از دیگر اهداف سازمان برشمرد و تاکید کرد: در گذشته که حکومت اسلامی در جامعه حاکم نبود وقفهای بیشتری نسبت امروز وجود داشت بنابراین باید تلاش کرد که در حکومت اسلامی افراد را به وقفهای جدید ترغیب کرد.

مشهوری نظری احیا موقوفات از دست رفته را از دیگر برنامه های اولویت دار سازمان اوقاف و امور خیریه دانست و عنوان کرد: در دوران قبل از انقلاب اسلامی اماکن موقوفه دستخوش تغییراتی و واگذاریهایی شده که از نظر شرعی کار درستی نیست و باید این اماکن دوباره شناسایی و احیا شود.