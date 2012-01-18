داروی ضد سرطان پروستات بر روی انسان آزمایش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیمیا سنایی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی از دانشگاه آزاد دامغان عصر چهارشنبه در مورد اختراع داروی ضد سرطان خود به خبرنگاران گفت: تصمیم گرفتم روی آویشن باغی که دارای ترکیبات فنول وکارواکُرُل است، در سه دوز 100، 500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم برای تحقیقات کار کنم.

وی افزود: تحقیقاتم زیرنظر دکتر کیوان کرامتی استاد راهنما در دانشگاه دامغان و دکتر محمد رخشا رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان لقمان الدوله با آزمایش روی 50 موش رَت نژاد و یستار آغاز شده است.

سنایی گفت: قبل از هر چیز موشها را به سرطان پروستات آلوده کردیم و با عصاره آویشن باغی، درمان موشها شروع و پس از مدتی سرطان در موشها کاملا درمان شد.

وی افزود: داروی به دست آمده از عصاره آویشن برای نخستین بار، روی موشها که از لحاظ فیزیولوژیکی شبیه انسان هستند نتیجه داده است.

پروژه اختراع این دارو که حدود 30 ماه زمان برده، به شماره 71287 مورخه هشتم شهریور ماه 90 در سازمان اسناد و املاک کشور ثبت شد.