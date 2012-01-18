550 نفر از دانش آموزان کلیبر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد ملکی فرمانده سپاه ناحیه کلیبر با اعلام این خبر گفت: در سال جاری تا کنون 800 نفر از دانش آموزان به مناطق عملیات اعزام شدند و با این 550 نفر که اعزام خواهند شد تعداد اعزام شونده گان به مناطق عملیاتی در سال جاری هزار 350 نفر خواهد رسید.

وی انتقال فرهنگ دفاع مقدس را به نسل جوان جامعه از اهداف مهم اردوی راهیان نور توصیف کرد و گفت: در برنامه های مختلف راهیان نور مناطق عملیاتی توسط راویان فتح به زایرین شناسایی و عملیاتهای انجام شده در مناطق توضیح داده می شود و این امر در جهت توسعه فرهنگ دفاع و جهاد بسیار مفید است.

فرمانده سپاه ناحیه کلیبر گفت: اگر ما بتوانیم شهدا و ایثارگران را در این اردوها به نسل جوان خوب معرفی کنیم و اگر جوان امروز بتواند یک تعریف خوب برای ایثارگری، دفاع، جهاد، شهید و شهادت داشته باشد آنوقت است که می توانیم بگوییم اردوهای راهیان نور نتیجه داده است که البته تا کنون واقعا موثر بوده است.