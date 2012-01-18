رتبه برتر قم در ثبت به موقع ولادت و وفات

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل مرادی با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخصه‌های دو واقعه ولادت و وفات ثبت به موقع آن رویداد است، گفت: این مهلت قانونی برای واقعه ولادت 15 روز و برای فوت 10 روز است که استان قم جزو برترینها در کشور به شمار می‌رود.



وی در ادامه به آمار ثبت چهارگانه وقایع حیاتی در قم طی 9 ماه اول امسال، اشاره کرد و بیان داشت: تعداد کل ولادت ثبت شده در 9 ماهه نخست سال جاری 15هزار 763 مورد بوده که تعداد 15هزار و 307 مورد شهری و 456 مورد روستایی بوده است.



مرادی افزود: همچنین تعداد کل وفات ثبت شده در 9 ماهه نخست سال90 حدود سه هزارو 719 مورد بوده که تعداد سه هزار و 515 مورد شهری و 204 مورد روستایی بوده است.



ثبت 10 هزار و 669 مورد ازدواج در 9 ماه اول امسال در قم



وی در ادامه گفت: تعداد کل ازدواج ثبت شده در 9 ماهه نخست سال جاری تعداد 10هزار و 669 مورد بوده که 10هزار و 597 مورد ازدواج در حوزه شهری و تعداد 72 مورد در حوزه روستائی به ثبت رسیده است.



معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم همچنین به آمار طلاق طی 9 ماه اول امسال اشاره کرد و بیان داشت: تعداد کل طلاق ثبت شده در 9 ماهه نخست سال جاری تعداد یک هزار و 844 مورد بوده که بیشترین طلاق در اردیبهشت ماه و کمترین طلاق در تیر ماه ثبت شده است.