خانواده ها آموزشهای تربیتی به دانش آموزان را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سعیدی عصر چهارشنبه در نخستین همایش طرح بهبود زندگی به عنوان اعتیاد از پیشگیری تا درمان در سالن ارشاد ساری افزود: یکی از دغدغه های فرهنگی جامعه که معضل بزرگ برای هرخانواده بوده، مشکل اعتیاد است.

وی افزود: کانون خانواده مرکز صدق و نقش محوری را در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ایفا می کند و با آموزش فرزندان می تواند از آسیبهای آنها جلوگیری کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری افزود: هر میزان آمیزه های دینی درخانواده نظیر اصول دین رعایت شود، فرزندان با تاسی ازاین معقوله آسیب پذیری آنها در جامعه کمتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: خانواده ها باید نقش محوری خود را برای ایجاد محیط سالم در جامعه داشته باشند.