تیم سایپای البرز مقابل مناطق نفت خیز جنوب پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیداردو تیم والیبال سایپا البرز و مناطق نفت خیز جنوب که در چارچوب مسابقات هفته پانزدهم باشگاه های برتر والیبال ایران برگزار می شد با برتری نارنجی پوشان به پایان رسید.

این دیدار که ازساعت 17 به میزبانی تیم سایپا در سالن انقلاب کرج برگزار می شد شاگردان نفرزاده موفق شدن در سه گیم متوالی و با حساب 25 بر25،14 بر16و25 بر20از سد حریف خود عبور کند.

ابراهیم فیروزی وبهرام سلیمانی قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

سایپای البرز با کسب این پیروزی به صدرنشینی خود در لیگ برتر والیبال ادامه داد.