دیدار رهبر اخوان با سفیر آمریکا / وجهه آمریکا نزد امت اسلام مخدوش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین و" آن پترسون" سفیر آمریکا در قاهره با یکدیگر دیدار کردند.



بدیع در این زمینه گفت: دولتهای آمریکا همواره از حکام دیکتاتور و حکومت آنها بر مردم حمایت کرده اند که این موضوع سبب مخدوش شدن وجهه آمریکا شده است.

وی افزود: عصر کنونی متعلق به مردم است و آمریکا باید اقدامات عملی برای احیای جایگاه خود نزد ملتهای عربی و اسلامی به ویژه در زمینه امور فلسطین انجام دهد.

از سوی دیگر سفیر آمریکا ضمن اذعان به اشتباهات این کشور مدعی شد که آمریکا از تجربیات گذشته خود استفاده می کند و اشتباهات خود را جبران خواهد کرد.