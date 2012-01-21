قانونمداری برای حفاظت از آرای مردم است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام مطلب فوق افزود: داوطلبان کاندیداتوری انتخابات برای سه شهرستان 22 نفر بودند که سه نفر از آنها انصراف دادند و یک نفر هم رد صلاحیت شد و هم اکنون 18 نفر باقی مانده منتظر هیئت نظارت استان هستند تا نظارت انجام شود.
حدادی ادامه داد: قانون، محور و معیار حرکت ما است و همه نسبت به قانونمداری و امانت داری و عدالت محوری مسئول هستیم زیرا روزی که واجدین شرایط به پای صندوقهای اخذ رای می روند انتظار دارند از رای آنها صیانت شود و این وظیفه ماست تا از آرای مردم صیانت کنیم.
وی تاکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد و خدا لعنت کند کسانی که موضوع تفرقه انگیز تقلب در انتخابات را مطرح می کنند. زیرا در هر مرحله نظارت صورت می گیرد و انتخابات سالم و قانونمند برگزار می شود.
فرماندار ساوجبلاغ با تاکید بر رعایت امانت رای مردم افزود: سعی ما بر تقویت منشور اخلاقی انتخابات در هزینه ها و استفاده از فضای تبلیغات، همگرایی قومی و مقابله با توطئه های تفرقه انگیز و پرهیز از ادبیات برد و باخت برای سالم بودن فضای انتخابات است.
رعایت اخلاق انتخاباتی ضرورت مورد توجه نامزدها باشد
وی افزود: کاندیداها در هنگام تبلیغات باید دیدگاهها و توانمندیهای خود را مطرح کنند و در تبلیغات از تهدید و افشای مسائل خصوصی کاندیداهای دیگر اجتناب کنند.
وی ادامه داد: کاندیداها در هنگام تبلیغات از قولهایی که مسئولیت آن را برعهده ندارند بپرهیزند و از شایعه پراکنی و دروغ پردازی بر علیه دیگر کاندیداها دوری کنند.
حدادی با بیان اینکه هم اکنون 18 نفر کاندیدا در سه حوزه انتخابیه شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان هستند، ابراز امیدواری کرد که این افراد با تبلیغات قانونی فضای سالم انتخابات را در این شهرستانها برقرار کنند تا انتخاباتی سالم در روز 12اسفند سال 1390 برگزار شود.
نظر شما