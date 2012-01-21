قانونمداری برای حفاظت از آرای مردم است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام مطلب فوق افزود: داوطلبان کاندیداتوری انتخابات برای سه شهرستان 22 نفر بودند که سه نفر از آنها انصراف دادند و یک نفر هم رد صلاحیت شد و هم اکنون 18 نفر باقی مانده منتظر هیئت نظارت استان هستند تا نظارت انجام شود.



حدادی ادامه داد: قانون، محور و معیار حرکت ما است و همه نسبت به قانونمداری و امانت داری و عدالت محوری مسئول هستیم زیرا روزی که واجدین شرایط به پای صندوقهای اخذ رای می روند انتظار دارند از رای آنها صیانت شود و این وظیفه ماست تا از آرای مردم صیانت کنیم.



وی تاکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد و خدا لعنت کند کسانی که موضوع تفرقه انگیز تقلب در انتخابات را مطرح می کنند. زیرا در هر مرحله نظارت صورت می گیرد و انتخابات سالم و قانونمند برگزار می شود.



فرماندار ساوجبلاغ با تاکید بر رعایت امانت رای مردم افزود: سعی ما بر تقویت منشور اخلاقی انتخابات در هزینه ها و استفاده از فضای تبلیغات، همگرایی قومی و مقابله با توطئه های تفرقه انگیز و پرهیز از ادبیات برد و باخت برای سالم بودن فضای انتخابات است.

رعایت اخلاق انتخاباتی ضرورت مورد توجه نامزدها باشد



وی افزود: کاندیداها در هنگام تبلیغات باید دیدگاهها و توانمندیهای خود را مطرح کنند و در تبلیغات از تهدید و افشای مسائل خصوصی کاندیداهای دیگر اجتناب کنند.



وی ادامه داد: کاندیداها در هنگام تبلیغات از قولهایی که مسئولیت آن را برعهده ندارند بپرهیزند و از شایعه پراکنی و دروغ پردازی بر علیه دیگر کاندیداها دوری کنند.



حدادی با بیان اینکه هم اکنون 18 نفر کاندیدا در سه حوزه انتخابیه شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان هستند، ابراز امیدواری کرد که این افراد با تبلیغات قانونی فضای سالم انتخابات را در این شهرستانها برقرار کنند تا انتخاباتی سالم در روز 12اسفند سال 1390 برگزار شود.