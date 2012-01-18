بیانات مقام معظم رهبری کلید و راه حل مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رجبی عصر چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان طارم با اشاره به عنایات الهی بر نظام مقدس اسلامی افزود: نشانه های شرایط خیبر و بدر که رهبر معظم انقلاب از آن یاد کرده اند موفقیت هایی از جمله دست یابی به توانایی غنی سازی بیست درصد و اقتدار نظامی است که این مورد اخیر در روز های گذشته به منظر جهانیان گذاشته شد

وی تحریم های صورت گرفته علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از حکمت های الهی دانست و گفت:این تحریم ها به

خواست الهی دست آورد های خیری برای ملت ایران داشت لذا هر چه این شرایط تحریم بدتر شود دست آوردهای جدیدتری برای ما در پی خواهد داشت.

فرماندار شهرستان طارم با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال گفت:هیئت اجرایی شهرستان انتخاب و آموزش های لازم نیز داده شده است.

رجبی همچنین از مسئولان شهرستان خواست در هر شرایطی از رفتار جانبدارانه و تبلیغات له و علیه در محیط اداری خودداری کنند.

وی همچنین دستگاههای دولتی را موظف به همکاری با ستاد انتخابات دانست.

فرماندار طارم در انتها بر روند رو به رشد پروژه های شهرستان تاکید کرد و افزود:هیچ عذری برای تاخیر در اجرای پروژها بخصوص پروژه گاز شهرستان پذیرفتنی نیست.