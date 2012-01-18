تایید صلاحیت 57 داوطلب انتخابات مجلس در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر عباس دستباز در دومین جلسه ستاد ویژه پیشگیری و برخورد با جرائم و تخلفات انتخاباتی استان اظهار کرد: از استان اردبیل 22 نفر رد صلاحیت و 13 نفر عدم احراز شده اند و 3 نفر از ثبت نام کننده گان نیز انصراف داده اند.

به گفته وی در سطح استان اردبیل 96 نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند و از پنج حوزه انتخابیه 7 نماینده به مجلس راه می یابند.

در این جلسه رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز افزود: استکبار جهانی به فکر شبه افکنی در انتخابات و ایجاد نارضایتی و ناامیدی در مردم است.

غلامعلی رضایی گفت: پشتیبانی از طرح نفوذ جریان انحرافی به مجلس، دسیسه دیگری است که بدون شک بصیرت مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار، اجازه حضور عوامل جریانات انحرافی و تامین کنندگان منافع شیاطین جهان را به خانه ملت نخواهد داد.

وی، حضور حداکثری مردم را مایه یأس و ناامیدی همیشگی دشمنان دانست و عنوان کرد: مسئولان و دست اندرکاران، با صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات با نشاط و قانونمند، حضور حداکثری مردم را در پاسخگویی به دسیسه های دشمنان به سر منزل مقصد خواهند رساند.

رضایی، کاندیداها را برای رعایت بیش از پیش اخلاق انتخاباتی دعوت کرد و خطاب به مدیران دستگاههای عضو ستاد حاضر در جلسه، به بررسی، نظارت و رسیدگی به تخلفات تبلیغات زودهنگام با جدیت و سرعت لازم تاکید کرد.

منصور شرفی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز در این جلسه از تذکر به 19 نشریه محلی به لحاظ تخلف در تبلیغات زودهنگام خبر داد و گفت: برای حذف امتیاز یکی از نشریه های اردبیل به دلیل عدم توجه به تذکر اقدام شده است.