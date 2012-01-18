کاهش 45 درصدی تصادفات درون شهری در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مقصود شمس آذر افزود: این مهم تنها از طریق اجرای صحیح مقررات و همکاری با پلیس میسر است.

وی علت اکثر حوادث رانندگی را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و به رانندگان توصیه کرد برای حفظ جان خود و سرنشین های خودرو همواره قوانین راهنمائی و رانندگی را رعایت و با سرعت مجاز در جاده ها تردد کنند.

سرهنگ شمس آذر ادامه داد: در راستای فرهنگ سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی بایستی همه نهادها بویژه نهادهای فرهنگی، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد دخیل در امر آموزش، به ترویج فرهنگ صحیح رانندگی در جامعه به صورت هدفمند و مداوم اهتمام ورزند.

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان زنجان افزود: خانواده به عنوان مهمترین و اولین نهاد تربیتی، تاثیر بسزایی در الگو سازی و رفتار اجتماعی فرزندان خود خواهد داشت و والدین قانونمند با رعایت قوانین و مقررات و عمل به آداب اجتماعی موجود الگوی مناسبی خصوصاً در عرصه ترافیک برای فرزندان خود خواهند بود.

سرهنگ شمس آذر گفت: والدین در هنگام رانندگی باید کاری بکنند که قبح تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی و مزایای رعایت آنها در ذهن فرزندانشان نقش بسته و ملکه رفتار آنان در آینده شود.

وی تصریح کرد: در 9 ماهه سال جاری در درون شهرهای استان زنجان هزار و 829 فقره تصادف به وقوع پیوسته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد کاهش نشان می دهد.

سرهنگ شمس آذر از رانندگان خواست با احترام به حقوق همدیگر در هنگام رانندگی حتما حق تقدم را رعایت کنند.

