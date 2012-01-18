رسیدگی 34 درصد پرونده های قضایی کردستان در شورای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح شعبه حل اختلاف ویژه مددجویان کمیته امداد که با حضور سرپرست این نهاد در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: با افتتاح شعبه ویژه مددجویان کمیته امداد بابی دیگر از خدمت رسانی به مردم به ویژه افراد تحت پوشش این نهاد مقدس در شوراهای حل اختلاف ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه پرونده های قابل توجهی در شوراهای حل اختلاف مطرح می شود، افزود: شوراهای حل اختلاف یک نهاد مردمی است که توانست بخش مهمی از نیازهای مردمی را حل و فصل کند و این روند مناسبی در راستای کاهش شمار پرونده های ورودی در سطح جامعه داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: کمیته امداد خدمات ماندگار و گسترده ای به ویژه در زمینه آزادسازی زندانیان مالی و برگزاری جشن گلریزان داشته است و انتظار می رود که روند فعلی این برنامه ها با توجه بیشتری دنبال شود.

گروسی در پایان افزود: همکاری کمیته امداد و دادگستری در استان کردستان تنگاتنگ و در کنار یکدیگر است و در راستای خدمت به افراد نیازمند گسترش و توجه بیشتر به هماهنگی برنامه ها لازم و ضروری است.

در ادامه این مراسم، با حضور سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان شعبه ویژه حل اختلاف مددجویان کمیته امداد در استان افتتاح شد.