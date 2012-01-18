اجرای 35 هزار طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی درآذربایجان شرقی

به گارش خبرگزاری مهر، یونس فاتح در نشست«کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری»شهرستان بناب اظهار داشت: از سال1384 تا امروز با بهره برداری از35 هزار و74 طرح بنگاه های اقتصادی زود بازده درآذربایجان شرقی برای54 هزار و500 نفر اشتغال پایدار ایجاد شده است.

یونس فاتح افزود: از هزار و700 میلیاردریال اعتبار ابلاغ شده در طول شش سال گذشته برای این طرح تا امروز هزارو800 میلیارد ریال یعنی 104 درصد سهم ابلاغی دراستان تصویب شده و درحال اجراست اما تلاش می کنیم این میزان را تا پایان امسال به 120 درصد افزایش دهیم.

به گفته فاتح برای طرحهای زود بازده اقتصادی که تا امروز در سطح استان اجرا و محقق شده هزار و 400 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بنگاههای اقتصادی زود بازده را یکی از ظرفیتهای ارزشمند«دولت نهم و دهم» برای اشتغالزایی دانست و از مسئولان خواست برای استفاده بهینه از این فرصت همت کنند.

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت مشاغل خانگی استان اشاره کرد و گفت: برای این طرح نیز هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار برای آذربایجان شرقی اختصاص یافته که تا امروز 18 هزار و 968 طرح با اعتبار 670 میلیارد ریال تصویب شده است. یعنی بیش از 56 درصد اعتبار اختصاص یافته به استان جذب و پرداخت شده است.

فاتح همچنین اظهار داشت: امسال نیز برای استان اذربایجان شرقی 163 هزار فرصت شغلی تعهد شده بود که تا امروز 141 هزار از آن در بخش های مسکن، اقتصاد و صنعت محقق شده و 103 دستگاه اجرایی استان برای تحقق بیشتر از سهم ابلاغی استان اعلام آمادگی کرده اند.

به گفته وی؛ آذربایجان شرقی درحال حاضر در پرداخت تسهیلات بانکی طرحهای اشتغال زایی«رتبه دوم کشوری» و در ایجاد اشتغال «رتبه سوم کشوری» را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به «بیمه روستاییان» اشاره کرد و یادآور شد: شهرستان بناب با تحت پوشش قراردادن هزار و 200 خانواده روستایی جهت استفاده از مزایای این طرح بیش از 35 درصد خانواده های مشمول را تحت پوشش قرار داده و در ردیف شانزدهِ استانی قرار گرفته که آمار مطلوبی نیست.

درادامه این جلسه فرماندار این شهرستان از وضعیت فعالیتهای بنگاههای اقتصادی زود بازده در بناب گزارش داد و گفت: امسال در این راستا بیش از80 میلیارد ریال تسهیلات برای 18 طرح پرداخت شده و برای 108 نفر اشتغال ایجاد شده است.

سعید برقی اضافه کرد: هشت طرح دیگر نیز در دست بررسی و اقدام است.

وی همچنین درخصوص تعهدات اشتغالزایی شهرستان بیان کرد: امسال چهار هزار و366 فرصت شغلی برای شهرستان بناب تعهد شده بود که تا امروز سه هزار و870 مورد آن تحقق یافته و به این ترتیب 89 درصد تعهدات اشتغال زایی شهرستان محقق شده اما برخی دستگاههای اجرایی باید قوی تر از حال حاضر تلاش کنند تا در پایان سال بیش از میزان تعهد عمل کرده باشند.

برقی سپس از فعالیت هزار و255 واحد تولیدی کوچک و بزرگ در شهرستان بناب خبرداد و گفت: با وجود اینکه در بخش صنعت فولاد در این شهرستان و در سالهای اخیر سرمایه گذاری خوبی شده و ظرفیت تولید فولاد بناب در دو کارخانه حدود پنج هزار تن افزایش یافته اما پتانسیل و بسترخوبی برای جذب و راه اندازی طرح های اقتصادی و صنعتی بیشتر برای رونق اشتغال در شهرستان بناب وجود دارد.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بناب در ادامه نیاز شهرستان به یک شهرک صنعتی دیگر را ضروری دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرک صنعتی فعلی بناب اشباع شده و توانایی پذیرش واحدهای بیشتر را ندارد و از طرفی شهرک جدید تعیین شده در سالهای قبل به دلیل مشکل مکانیابی با موانعی روبرو شد؛ بنابراین امروزه بیشتر متقاضیان سرمایه گذاری در بناب به شهرهای همجوار مراجعه می کنند.

برقی همچنین از بانکهای عامل خواست در پرداخت تسهیلات بانکی به مشتریان متقاضی اجرای طرحهای اشتغالزایی زیاد سخت گیری نکنند تا جذب تسهیلات به خوبی انجام گیرد و اشتغال شهرستان رونق بگیرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب نیز در ادامه این جلسه از صدور هزار و 459 فقره مجوز برای طرحهای مشاغل خانگی تا امروز خبر داد و گفت: کل تسهیلات ابلاغی برای شهرستان در این خصوص 31 میلیارد و 742 میلیون ریال بود که تا امروز یکصد و 78 میلیارد ریال از آن پرداخت شده است.

صمد اخلاصی از مسئولان خواست در خصوص موضوع حق بیمه 30 درصدی تجدیدنظر شود تا کارفرمایان و کارخانجات متحمل فشار زیاد نشوند.