تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و نهم دی‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم صفر سال 1433 هجری قمری و نوزدهم ژانویه سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* تراکتورسازی تبریز - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* فجرسپاسی شیراز - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* مس کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* فولادخوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز خواهد شد:

گروه الف:

* اتکای گلستان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

* مس رفسنجان - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان

* فولاد یزد - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* پارسه تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه کارگران تهران

گروه ب:

* آلومینیوم هرمزگان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

- مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های والنسیا و لوانته پیگیری می‌شود.

- مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های اینتر و جنوآ پیگیری خواهد شد.