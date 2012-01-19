تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و نهم دیماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم صفر سال 1433 هجری قمری و نوزدهم ژانویه سال 2012 میلادی.
- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* تراکتورسازی تبریز - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* فجرسپاسی شیراز - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* مس کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* فولادخوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز خواهد شد:
گروه الف:
* اتکای گلستان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان
* مس رفسنجان - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان
* فولاد یزد - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* پارسه تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه کارگران تهران
گروه ب:
* آلومینیوم هرمزگان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
- مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای اسپانیا امروز با برگزاری یک دیدار بین تیمهای والنسیا و لوانته پیگیری میشود.
- مرحله سوم رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای اینتر و جنوآ پیگیری خواهد شد.
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