به گزارش خبرنگار مهر، جعفر درویشزاده عصر چهارشنبه در مجمع انتخابی هیئت ژیمناستیک استان بوشهر اظهار داشت: ژیمناستهای تیم ملی ژیمناستیک ایران پتانسیل قرار گرفتن روی سکوی بازیهای آسیایی کرهجنوبی را دارد.
وی ادامه داد: برنامهریزیهای لازم برای رسیدن به این هدف صورت گرفته است و با برپایی و برگزاری اردوهای مختلف سعی کردهایم ژیمناستها شرایط مناسبی را کسب کنند و بتوانند در این مسابقات روی سکو قرار بگیرند.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک ایران افزود: این فدراسیون فعالیت ورزشکاران این رشته را در همه استانهای کشور زیر نظر دارد. فعالیت هیئتهای ژیمناستیک در سراسر کشور مورد بررسی قرار میگیرد تا نقاط ضعف و قوت شناسایی شود و همواره در بهبود وضعیت این ورزش در سطح کشور تلاش خواهیم کرد.
وی با اشاره به اعزام 24 ژیمناست به چین اضافه کرد: ورزشکاران در ردههای سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان به این رقابتها اعزام میشوند و سعی خواهیم کرد تیمی اماده را به مسابقات آسیایی بفرستیم تا بتوانیم به مدال دست پیدا کنیم.
درویشزاده هدف از اعزام ژیمناستها به چین را وجود ورزشکاران مستعد و قدرتمند در این کشور دانست و افزود: تمرینهایی که در این کشور برگزار میشود قطعا تاثیر بسیار زیادی در کسب آمادگی ورزشکاران خواهد داشت.
وی از فعالیت دلسوزان این رشته ورزشی در فدراسیون ژیمناستیک خبر داد و اضافه کرد: همواره ارتباط مستمری با هیئتهای ژیمناستیک همه استانها داشتهایم و در سفرهایی که به همه استانهای کشور داشتهایم از نزدیک با مشکلات این هیئتها آشنا شدهایم.
درویشزاده اضافه کرد: تصمیمگیری در این فدراسیون از طریق تصمیمات اعضای کمیتههای فعال در این فدراسیون اتخاذ میشود و ابلاغهای کتبی از دستور کار خارج شده است. فدراسیون نقاط ضعف و قوت را شناسایی و در برطرف کردن نقاط ضعف تلاش میکند.
معاون فرهنگی ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز در این مجمع با اشاره به توانمندی استان بوشهر در این رشته ورزشی اشاره کرد و اظهار داشت: استان بوشهر در رشته ترامپولین قهرمانهای زیادی را به کشور معرفی کرده است.
کمال صالحاحمدی ادامه داد: در استان بوشهر با کمبود برخی از وسایل این رشته ورزشی مواجه هستیم که امیدواریم با همکاری فدراسیون بتوانیم این وسایل را تهیه کنیم.
در پایان این مجمع از کریم برقک و امیر قنبری دو کاندیدای پست ریاست این هیئت رایگیری شد و امیر قنبری با 11 رای به مدت 4 سال دیگر ریاست این هیئت بر عهده گرفت.
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