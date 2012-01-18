بزرگترین میدان دامی کشور در قم وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: دامپزشکی وظیفه سنگین بهداشت دام و فرآورده های دامی که اقلام اساسی سبد غذایی را تشکیل می‌دهند بر عهده دارد که وظیفه بسیار مهم و خطیری است و با توجه به بیماری‌های نوظهور دامی و تهدید سلامت انسان این وظیفه بسیار حساس تر شده است.



وی با اشاره به سهم قابل توجه استان در تولیدات بخش دامپروری بیان داشت: تراکم مرغداری های گوشتی در قم 6 برابر و مرغداری های تخم گذار 9 برابر میانگین کشوری است.



استاندار قم اظهار داشت: میزان تولید تخم مرغ در استان 66 هزار تن و مرغ 55 هزار تن، گوشت قرمز 45 هزار تن و شیر 220 هزار تن در سال است که بخش قابل توجهی از این تولیدات مازاد بر نیاز استان بود و به بازارهای داخلی و یا خارجی صادر می‌شود.



وی به نقش مهم این استان در تأمین و مبادلات دام کشور اشاره کرد و افزود: بزرگترین میدان دام کشور در قم وجود دارد و سالانه حدود یک میلیون راس دام وارد این میدان می شود.



حجت الاسلام موسی پور تأکید کرد: استان قم در کریدور شمال و جنوب و محور مواصلاتی 17 استان قرار دارد از این رو توجه به سلامت و قرنطینه دام های استان ضروری است.



وی با اشاره به ورود سالیانه 15 تا 18 میلیون زائر به این استان گفت: سلامت و امنیت غذایی این زائران اهمیت بسزایی دارد که این مهم از ماموریت های اصلی تشکیلات دامپزشکی است.



استاندار قم به اهمیت ایجاد و تقویت پست‌های قرنطینه دام مورد نیاز استان از جمله در دامشهر اشاره کرد و گفت: با توجه به این اهمیت و جایگاه استان قم باید نگاه مسئولان ملی و ستادی نسبت به مسائل دامپزشکی استان ویژه باشد.

