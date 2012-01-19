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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

هانری کربن و عرفان شیعی/

مترجم آثار کربن باید باطن اندیشه‌های ایرانی را بخوبی بشناسد

مترجم آثار کربن باید باطن اندیشه‌های ایرانی را بخوبی بشناسد

عضو فرهنگستان زبان فارسی با تشریح ویژگیهای آثار کربن، یادآور شد: ترجمه آثار کربن آشنایی با عمق و باطن اندیشه‌های ایرانی را می‌طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست" هانری کربن و عرفان شیعی" عصر چهارشنبه 28 دیماه با حضور پرفسور یحیی بونو و دکتر کامران فانی ، دکتر انشاءالله رحمتی و مالک شجاعی جوشقانی در سرای اهل قلم برگزار شد.

در ابتدای این نشست کامران فانی از بخت و اقبال بد هانری کربن بخاطر ترجمه نشدن آثار بی شمار وی به زبان فارسی ابراز تأسف کرد و گفت: فن ترجمه در ایران الله بختکی است و خوش آمدن یک اثر نزد مترجم دلیل ترجمه آن می‎شود و برنامه مدونی برای رفع نیازهای جامعه در عرصه ترجمه در ایران وجود ندارد.

وی گفت: هانری کربن نیمی از عمرش را در فرانسه و نیمی دیگر را در ایران سپری کرده است و در سال 1978تقریبا اول انقلاب فوت کرده است. ترجمه آثار او قبل از انقلاب کم صورت گرفته است. مرحوم فردید  وعبدالحمید گلشنی "حکمت ایرانی در اندیشه سهروردی" را که جزوه‎ای در حدود سی صفحه‎ است اولین بار از کربن ترجمه کردند. دکتر عیسی سپهبدی جزوه دیگر کربن به نام "شگفتگی فلسفه و عرفان در ایران" را ترجمه کرد. مرحوم مبشری هم کتابی از کربن را قبل از انقلاب ترجمه کرد و مرحوم دهشیری هم کتاب "ارض ملکوت" کربن را ترجمه کرد. ولی کربن در زمان حیات هرگز ندید که کتابی از او به فارسی ترجمه شود.

فانی فهرستی از کتابها و آثار ترجمه شده کربن به فارسی در ایران را ذکر کرد از جمله: "تاریخ فلسفه اسلامی"درسال 50 به فارسی ترجمه شد نیمی از کتاب با ترجمه اسدالله مبشری است تا ابن رشد و سید جواد طباطبایی جلد دوم را ترجمه کرد که بعدها طباطبایی هردو جلد را بایک ترجمه سلیس و روشن ارائه کرد. "ارض ملکوت" با ترجمه مرحوم ضیاالدین دهشیری که مرکز گفتگوی تمدنها سال 57 آن را منتشرکرد. 

فانی درادامه به علاقه کربن به شیخ احمد احسایی و مکتب شیخیه اشاره کرد و گفت :یک کتاب 100 صفحه‎ای از او قبل از انقلاب توسط فریدون بهمنیار پسر احمد بهمنیاربا نام"مکتب شیخی از حکمت الهی شیعی" ترجمه و چاپ شده است. دکتر نوذر زنوزی که جراح است هم کتاب دیگر کربن درباره حیدر آملی رادرپاریس ترجمه کرده است.

وی کربن را نه محقق و مستشرق بلکه کسی که در اندیشه‎های فیلسوفان ایرانی غور و سیر می‎کرد و با اندیشه‎های خود جلو می‏رفت و اندیشه‎های آنان را پرورش و غنی می‎داد معرفی کردکه مقدمه‏های فوق العاده‏ای بر کتابها و افراد مورد مطالعه‏اش نوشته است.

فانی تصریح کرد: باید به نحله فکری کربن مترجم فارسی زبان آشنا باشد تا دست به ترجمه آثارش بزند همان نحله‏ای که پدیدار شناسی هوسرل و هایدگر از آن بر می‏آید.

وی در پایان گفت : رحمتی مترجم فوق العاده‏ای است که یکی ازآ ثار مهم کربن را با نام "معبد و مکاشفه" را به وضوح زیاد ترجمه کرده و ایشان در حال ترجمه مهمترین اثر کربن یعنی"اسلام ایرانی" هستند که حاصل تمام اندیشه‏ها و کارها و تحقیقات کربن است یک کتاب 2400 صفحه‏ای که 4 جلدی است. 

کد مطلب 1513200

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