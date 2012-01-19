به گزارش خبرنگار مهر، نشست" هانری کربن و عرفان شیعی" عصر چهارشنبه 28 دیماه با حضور پرفسور یحیی بونو و دکتر کامران فانی ، دکتر انشاءالله رحمتی و مالک شجاعی جوشقانی در سرای اهل قلم برگزار شد.

در ابتدای این نشست کامران فانی از بخت و اقبال بد هانری کربن بخاطر ترجمه نشدن آثار بی شمار وی به زبان فارسی ابراز تأسف کرد و گفت: فن ترجمه در ایران الله بختکی است و خوش آمدن یک اثر نزد مترجم دلیل ترجمه آن می‎شود و برنامه مدونی برای رفع نیازهای جامعه در عرصه ترجمه در ایران وجود ندارد.

وی گفت: هانری کربن نیمی از عمرش را در فرانسه و نیمی دیگر را در ایران سپری کرده است و در سال 1978تقریبا اول انقلاب فوت کرده است. ترجمه آثار او قبل از انقلاب کم صورت گرفته است. مرحوم فردید وعبدالحمید گلشنی "حکمت ایرانی در اندیشه سهروردی" را که جزوه‎ای در حدود سی صفحه‎ است اولین بار از کربن ترجمه کردند. دکتر عیسی سپهبدی جزوه دیگر کربن به نام "شگفتگی فلسفه و عرفان در ایران" را ترجمه کرد. مرحوم مبشری هم کتابی از کربن را قبل از انقلاب ترجمه کرد و مرحوم دهشیری هم کتاب "ارض ملکوت" کربن را ترجمه کرد. ولی کربن در زمان حیات هرگز ندید که کتابی از او به فارسی ترجمه شود.

فانی فهرستی از کتابها و آثار ترجمه شده کربن به فارسی در ایران را ذکر کرد از جمله: "تاریخ فلسفه اسلامی"درسال 50 به فارسی ترجمه شد نیمی از کتاب با ترجمه اسدالله مبشری است تا ابن رشد و سید جواد طباطبایی جلد دوم را ترجمه کرد که بعدها طباطبایی هردو جلد را بایک ترجمه سلیس و روشن ارائه کرد. "ارض ملکوت" با ترجمه مرحوم ضیاالدین دهشیری که مرکز گفتگوی تمدنها سال 57 آن را منتشرکرد.

فانی درادامه به علاقه کربن به شیخ احمد احسایی و مکتب شیخیه اشاره کرد و گفت :یک کتاب 100 صفحه‎ای از او قبل از انقلاب توسط فریدون بهمنیار پسر احمد بهمنیاربا نام"مکتب شیخی از حکمت الهی شیعی" ترجمه و چاپ شده است. دکتر نوذر زنوزی که جراح است هم کتاب دیگر کربن درباره حیدر آملی رادرپاریس ترجمه کرده است.

وی کربن را نه محقق و مستشرق بلکه کسی که در اندیشه‎های فیلسوفان ایرانی غور و سیر می‎کرد و با اندیشه‎های خود جلو می‏رفت و اندیشه‎های آنان را پرورش و غنی می‎داد معرفی کردکه مقدمه‏های فوق العاده‏ای بر کتابها و افراد مورد مطالعه‏اش نوشته است.

فانی تصریح کرد: باید به نحله فکری کربن مترجم فارسی زبان آشنا باشد تا دست به ترجمه آثارش بزند همان نحله‏ای که پدیدار شناسی هوسرل و هایدگر از آن بر می‏آید.

وی در پایان گفت : رحمتی مترجم فوق العاده‏ای است که یکی ازآ ثار مهم کربن را با نام "معبد و مکاشفه" را به وضوح زیاد ترجمه کرده و ایشان در حال ترجمه مهمترین اثر کربن یعنی"اسلام ایرانی" هستند که حاصل تمام اندیشه‏ها و کارها و تحقیقات کربن است یک کتاب 2400 صفحه‏ای که 4 جلدی است.