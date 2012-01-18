ایستگاه نقاشی هفته هوای پاک در محمدآباد دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور خسروی بخشدار کمالان عصر چهارشنبه در حاشیه این مراسم گفت: دانش آموزان نقش مهمی در فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست دارند.
وی اظهار داشت: باید به گونه ای عمل شود که دولت در این زمینه فرهنگ سازی را از آموزش و پرورش جدی تر انجام دهد.
خسروی عنوان کرد: این روزها محیط زیست طبیعی کشوررمان به وسیله برخی افراد سودجو ناامن می شود مردم باید همکاری بیشتری برای مقابله با سودجویان داشته باشند.
علی بیانی رئیس اداره محیط زیست علی آبادکتول نیز گفت: مردم نقش بسزایی در پیشگیری و کشف تخلفات زیست محیطی دارند.
در این همایش به نقاشی های برتر دانش آموزان هدایایی داده شد.
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