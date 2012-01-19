به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور استاندار قم و جمعی از مسئولان و مدیران این استان عصر سه شنبه در ادامه بازدید از محله‌های محروم و کمتر برخوردار قم به محله خاکفرج و وادی السلام رفتند تا از نزدیک در جریان مشکلات اهالی این محله قرار گیرند.



استاندار قم و مسئولان استان با توجه به فرارسیدن سالروز شهادت شهید نواب صفوی، در نخستین برنامه این بازدید با حضور در قبرستان وادی السلام، بر سر مزار این شهید والامقام حاضر شده و با اهدای گل به مقام شامخ وی ادای احترام کردند.



درخواست شهروندان برای ادامه ساماندهی قبرستان وادی السلام



بازدید از طرح ساماندهی قبرستان وادی السلام یکی دیگر از برنامه‌های استاندار بود که در حاشیه این بازدید تعدادی از اهالی این محله با اشاره به حضور معتادان خطرناک در بخشی از این قبرستان خواستار اجرایی شدن فازهای بعدی این طرح شدند که حجت‌الاسلام موسی‌پور به این درخواست شهروندان قول مساعد داد.



استاندار قم همچنین با حضور بر سر مزار آیت‌الله سعیدی، آیت‌الله طالقانی و تعدادی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی بر لزوم پاس داشت رشادت‌های شهدای والامقام و ساماندهی قبور آنها تاکید کرد.



حضور در بارگاه ملکوتی امامزاده احمد و زیارت بقعه این امامزاده یکی دیگر از برنامه‌های مسئولان استان بود.

درددل کارگران خدمات شهری با شهردار



استاندار قم و مسئولان استان همچنین برای بررسی مشکلات مردم این محله به صورت رودررو با برخی کسبه‌ها و اهالی خاکفرج و وادی السلام به گفتگو پرداختند.



این بازدیدها فرصتی برای کارگران خدمات شهری به وجود آورد تا مشکلات خود را با شهردار قم در میان بگذارند و شهردار نیز برای رفع این مشکلات دستور پیگیری داد.



تقدیر از نانوای خوش حساب



استاندار قم همچنین به صورت سرزده در یکی از نانوایی‌های این محله حاضر شده و با بررسی کیفیت و وزن نان پخت شده - وزن یک قرص نان سنگگ این نانوایی 70 گرم بیشتر از وزن اعلام شده بود- از فرماندار قم خواست که متصدی این واحد نانوایی را مورد تشویق قرار دهد.

بخش دیگری از بازدیدهای مسئولان استان به بررسی امکان اجرایی شدن پروژه‌های شهری در محله خاکفرج اختصاص داشت.



استاندار قم در بازدید از بوستان شهید رجایی، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های رفاهی از قبیل ایجاد امکانات ورزشی، سرویس‌های بهداشتی، تامین روشنایی و... در این بوستان برای بهره‌مندی زائران و اهالی این محله تاکید کرد.



برنامه پایانی استاندار و مسئولان استان، نشست صمیمی با مردم خاکفرج و وادی السلام بود که این برنامه در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد.



تجلیل از خانواده شهیدان



در این نشست علاوه بر تکریم و تجلیل از سه خانواده‌ای که هر کدام دو شهید گرانقدر را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کردند، امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، شهردار قم و استاندار قم به سخنرانی پرداختند.



حجت‌الاسلام سلطانی میرزایی امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) در این نشست از این مسجد به عنوان یکی از مساجد فعال استان یاد کرد و گفت: این مسجد وابسته به هیچ گروه و سازمانی نیست و فقط از طریق کمک‌های مردمی اداره می‌شود.



وی ادامه داد: برنامه‌های این مسجد در ایام مناسبت‌های شهادت و میلاد ائمه اطهار(ع) در طول سایر به صورت منظم برگزار می‌شود.

گلایه از رانندگان تاکسی



امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) نصب پل عابر پیاده در محدوده این مسجد را امری ضروری دانست و گفت: تاکنون چندین نفر بر اثر تصادف در هنگام عبور از خیابان دچار مصدومیت شدید و حتی مرگ شدند.



وی از عدم پایبندی رانندگان تاکسی و خودروهای سواری به کرایه در نظر گرفته شده گلایه کرد و گفت: برخی رانندگان به نرخ اعلام شده پایبند نیستند و کرایه بیشتری از مسافران می‌گیرند.



حجت‌الاسلام سلطانی میرزایی تاکید کرد: اهالی خاکفرج برای استفاده از اتوبوس‌های شهری با مشکلاتی مواجه هستند که انتظار می‌رود مسئولان به این موضوع رسیدگی کنند.



امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) خواستار توجه بیش از پیش مسئولان برای رفع مشکلات مردم خاکفرج و وادی السلام شد.



مشکلات خاکفرج و وادی السلام بررسی و برطرف می‌شود



شهردار قم نیز در این نشست با اشاره به بازدیدش از محله خاکفرج و وادی السلام در هفته بسیج اظهار داشت: در آن بازدید مشکلات این محله از جمله مشکل دفع آب‌های سطحی، آسفالت کوچه، میدان تره‌بار و... شناسایی شده و بخش قابل توجهی از این مشکلات بررسی و رفع شده است.



محمد دلبری تاکید کرد: ما مصمم هستیم با کمک استانداری قم تمامی مشکلات این محله را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه نصب پل عابر پیاده در دستور کار شهرداری قرار گرفته است، تصریح کرد: اطراف میدان تره‌بار نیز محصور شده و سعی داریم با حمایت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) هر چه سریع‌تر این میدان را ساماندهی کنیم.



دلبری اضافه کرد: وضعیت پرنده فروشی‌هایی که نگرانی برخی شهروندان این محله را در پی دارد ساماندهی خواهد شد.



خاکفرج به مجموعه بافت‌های فرسوده ملحق می‌شود



شهردار قم در مورد بافت فرسوده این محله اظهار داشت: در اسرع وقت موضوع ملحق‌شدن محله خاکفرج و وادی السلام به مجموعه بافت‌های فرسوده و اعمال تخفیفات لازم برای تشویق اهالی این منطقه به احیای بناها و بازگشایی مسیرها در دستور کار قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به تفکیک منطقه 7 شهری از منطقه 3 گفت: با ایجاد شهرداری منطقه 7 اهتمام بیشتری برای رفع مشکلات مردم این محله خواهد شد.



وی گفت: با توجه به اینکه بخشی از زائران از میدان الهادی به سمت میدان مطهری و حرم مطهر حضرت معصومه(س) عبور می کنند زیباسازی و توجه به معابر و فضای سبز و برخی امکانات رفاهی در پارک رجایی بیشتر می‌شود.

دلبری در پاسخ به درخواست امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) در خصوص فراهم کردن زمینه ایجاد ایستگاه‌های اتوبوسرانی در این محله گفت: با بررسی‌های انجام شده تعداد مسافران برای ایجاد خط مستقل اتوبوس شهری کافی نیست اما تعدادی اتوبوس برای این خط در نظر گرفته شد و ایستگاه‌های اتوبوس در این محله تعبیه می‌شود.



وی با بیان اینکه توجه به زیرساخت‌های شهری در خاکفرج و وادی السلام در دستور کار شهرداری قرار دارد، تاکید کرد: محله خاکفرج و وادی السلام حدود 190 شهید و ایثارگر تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است و این مسئله باز مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.



توجه به محرومان مهمترین رویکرد نظام اسلامی



استاندار قم نیز در این نشست توجه به محرومان و مستضعفان به عنوان ولی نعمتان انقلاب اسلامی را یکی از مهمترین رویکردهای نظام دانست و گفت: این راهبرد در دولت نهم و دهم با جدیت مورد توجه قرار گرفته است.



حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور تصریح کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور و حضور مسئولان در میان مردم و برداشتن سدهایی که گاهی اوقات غیرقابل نفوذ بود و کم کم میان مردم و مسئولان حجاب‌هایی ایجاد کرده بود از جمله خدمات دولت نهم و دهم است.



وی گفت: ما هم بر اساس همین رویکرد و تاکید مقام معظم رهبری سعی کردیم علاوه بر سفر به بخش‌ها و توجه به مناطق روستایی استان، از محله‌های قم هم بازدید کنیم و تاکنون از محله‌های نوبهار، شهرک فاطمیه، شهرک امام حسین(ع)، شیخ آباد و پردیسان بازدید کردیم.

استاندار قم هدف از این بازدیدها را در وهله اول ملاقات با مردم و دیدار چهره به چهره با مردم دانست و گفت: اگر برای این بازدیدها هیچ خاصیتی مترتب نباشد جز اینکه مردم از نزدیک با مسئولان خودشان صحبت کنند و آنها را در میان خود احساس کنند کافی بر ضرورت این بازدیدها تاکید کنیم.



وی ادامه داد: ما مسئولان به خاطر مسائل کاری و برنامه‌های جاری فرصت نمی‌کنیم با تک تک مردم ملاقات داشته باشیم ولی این دیدارها فرصت خوبی را برای ملاقات با مردم فراهم می‌کند.



در برابر شهیدان و ایثارگران مسئولیم



حجت‌الاسلام موسی‌پور تقدیر از گنجینه‌های انقلاب اسلامی را دومین ویژگی این بازدیدها عنوان کرد و افزود: خانواده‌های شهیدان، جانبازان و ایثارگران گنجینه‌ها و پشتوانه انقلاب اسلامی و چراغ راه آینده هستند و تا زمانی که نام و یاد و آرمان شهیدان در جامعه ما زنده است این مملکت سیر آرمانی خودش را ادامه خواهد داد.



وی تاکید کرد: ما در برابر شهیدان و خانواده‌های آنان، ایثارگران و جانبازان مسئولیم. آنها همه هستی خود را در راه انقلاب اسلامی به میدان آوردند و وظیفه ما زنده کردن یاد و نام آنها و تقدیر از آنهاست.



استاندار قم گفت: حضور در محله‌ها، مسئولان را با مسائل و گرفتاری‌ها و کمبودها آشنا می‌کند و آنها را برای رفع مشکلات ممهزتر می‌کند.

لزوم تسریع در حل مشکلات خاکفرج



وی بر لزوم برطرف شدن مشکلات محله خاکفرج و وادی السلام با همت شهرداری قم تاکید کرد و اظهار داشت: شهرداری قم اقدامات خوبی برای رفع مشکلات اهالی این منطقه انجام داده است اما برای رفع مشکلات دیگر باید سریع‌تر اقدام شود و ما نیز به هر مقدار که بتوانیم به شهرداری کمک می‌کنیم.



حجت‌الاسلام موسی‌پور به ضرورت ساماندهی و تجهیز پارک‌ها و بوستان‌های این محله برای استفاده اهالی آن و زائران کریمه اهل بیت(ع) تاکید کرد.



وضعیت قبرستان وادی السلام نگران کننده است



استاندار قم وضعیت قبرستان وادی السلام را بسیار نگران کننده توصیف کرد و یادآور شد: وضعیت این قبرستان بسیار نگران کننده و محل اطراق معتادان و بزهکاران است.



وی ادامه طرح ساماندهی این قبرستان را مورد تاکید قرار داد و گفت: با وجود اینکه تخریب دیوارها و ساماندهی این قبرستان کار بسیار سختی بود ولی بحمدالله نیمی از فضای وادی السلام که تاریخ انقلاب در آنجاست سامان پیدا کرده و منظر خوبی در این قبرستان ایجاد شد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: خوشبختانه با کمک شهرداری دیوارهای این قبرستان تخریب شد و اگر مابقی این قبرستان ساماندهی شود فضای معنوی و روح بخش و قابل استفاده‌ای برای زائران و شهروندان قم ایجاد می‌شود.



وی در پاسخ به اظهارات امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) که خواستار نصب پل عابر پیاده مقابل این مسجد شد، بر لزوم تسریع در احداث این پل تاکید کرد و با انتقاد از عدم همکاری مناسب برخی شهروندان در استفاده از این پل‌ها گفت: این پل‌ها در معابر مختلف ایجاد می‌شود اما مردم کمتر از آنها استفاده می‌کنند.

بافت‌های فرسوده ساماندهی شود



استاندار قم ساماندهی ابتدای خیابان خاکفرج و ایجاد پارکینگ و مراکز خدمات رفاهی در میدان تره‌بار را از دیگر طرح‌های در حال انجام در این محله عنوان کرد و اظهار داشت: طرح‌های بزرگی از جمله تالار مرکزی شهر در این محله در حال احداث است.



وی ادامه داد: یکی از مشکلات محله‌های حاشیه‌ای، بافت فرسوده است و قرار شد کمیته مشترکی تشکیل و بسته سیاستی برای ارائه تسهیلات و مجوزهای لازم به منظور بالابردن انگیزه مردم برای نوسازی و ساماندهی این بافت‌ها در نظر گرفته شود.



حجت‌الاسلام موسی‌پور تاکید کرد: وضعیت کنونی بافت‌های فرسوده مردم را با مشکلات و گرفتاری‌هایی مواجه می‌کند.



استاندار و مسئولان استان قم پس از این نشست به صورت خصوصی به مشکلات اهالی محله خاکفرج و وادی السلام رسیدگی کردند.