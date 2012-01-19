توزیع سوخت با استاندارد یورو 4 در تهران/ بروز کشند در سواحل ایرانی دریای عمان

به گزارش خبرنگارمهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

بروز کشند در سواحل ایرانی دریای عمان

این هفته رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس با اعلام اینکه از ابتدای هفته جاری کشند در سواحل ایرانی دریای عمان پدیدار شده است گفت: هنوز اطلاع دقیقی از مساحتی که این کشند در بر گرفته نداریم.



محمد صدیق مرتضوی افزود: همه ساله با شروع فصل زمستان کشند در آبهای خلیج فارس و دریای عمان پدیدار می شود که امسال نیز به روال گذشته این اتفاق افتاده است.



وی اظهار داشت: کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس در حال بررسی مساحت و تشخیص گونه بلوم شکوفا شده که عامل ایجاد کشند است هستند.



به گفته مرتضوی، عامل ایجاد این کشند که از حدود سه تا چهار روز گذشته در سواحل ایرانی دریای عمان یعنی حوالی جاسک پدیدار شده است گونه های بومی هستند ولی هنوز این گونه ها دقیقاً مشخص نشده اند.

توزیع سوخت با استاندارد یورو 4 در تهران/ کاهش 20 برابری آلایندگی خودروها با اجرای استاندارد یورو 4

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توزیع سوخت با استاندارد یورو 4 در تهران از هفته جاری خبر داد و گفت: تا سال آینده تمامی سوخت توزیعی در کشور با استاندارد یورو 4 عرضه می شود.



محمدجواد محمدی‌زاده، معاون رئیس جمهوری در مراسم تجلیل از برگزیدگان صنعت و خدمات سبز یکشنبه این هفته از هدفگذاری برای حذف واحدهای آلاینده در کشور خبر داد و گفت: بر این اساس سالانه 20 درصد از تعداد واحدهای آلاینده در کشور کاسته می‌شود و تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام واحدهای آلاینده در کشور حذف خواهند شد.



به گفته وی، مزایای سوخت یورو 4 کاهش گوگرد از 400 ppm به 100 ppm از آنجایی که گوگرد یکی از منابع اصلی و آلاینده های خطرناک برای سلامتی انسانهاست، این دستاورد بزرگی است.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با رعایت استاندارد یورو 4 در خودروها، سرانه آلایندگی در هر کیلومتر پیمایش این خودروها از 50 گرم به کمتر از 2.7 گرم می‌رسد که بسیار مغتنم است

سایت هوای پاک رونمایی شد

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست از رونمایی سایت هوای پاک به مناسبت آغاز هفته هوای پاک در این سازمان خبر داد.



علی محمد شاعری روز یکشنبه این هفته در همایش صنعت سبز افزود: دراین سایت همه گونه اطلاعات روز دنیا و تغییراتی که در هوای کشور اتفاق می افتد قابل مشاهده است.



وی اظهارداشت: تمام پایشها، کنترل ها، ارزیابی ها، توصیه ها و پیش بینی هایی که در حوزه هوای پاک خواهیم داشت، دراین سایت قابل رویت است.



معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین تمام آثار علمی و فنی که دانشمندان و دانشگاهیان تولید می کنند از طریق این سایت در اختیار کاربران قرار می گیرد و به صورت برخط ( آن لاین ) قابل مشاهده و دسترسی است . همچنین تمام اطلاعات روزانه در مورد 20 شاخص کنترل کیفیت هوا که از طریق 130 ایستگاه سنجش، اندازه گیری می شوند نیز به صورت آن لاین در این سایت قابل دسترسی است.



به گفته وی، علاقه مندان می توانند برای مشاهده اطلاعات سایت هوای پاک به نشانی http/havayepak.doeمراجعه کنند.

کاهش 10 درصدی برداشت چوب از جنگلهای شمال

رئیس سازمان محیط زیست گفت: در حال حاضر در جنگلهای شمال کشور سالانه 700 هزارمتر مکعب چوب استحصال می‌شود اما در سیاست‌هایی که در دولت طراحی شده و امیدواریم به نتیجه برسند قرار است سالانه 10 درصد از این مقدار کاهش یابد.

محمدجواد محمدی زاده دوشنبه این هفته در مراسم روز فضای سبز و هوای سالم در دومین روز از هفته هوای پاک با اشاره به کاشت هزار اصله نهال در پارک پردیسان توسط کارکنان سازمان محیط زیست گفت: کاری که امروز در پارک پردیسان انجام شد برای فرهنگسازی در جهت تقویت جنگل و گل و گیاه است.



محمدی‌زاده اظهار داشت: هر درخت در هر روز حدود 264 گرم دی‌اکسید کربن را جذب و 192 گرم اکسیژن به جای آن تولید می‌کند.



محمدی‌زاده افزود: ‌در حال حاضر در کشور ما در شهرهای مختلف به طور متوسط از حدود 7 متر تا 14 متر سرانه فضای سبز وجود دارد که سرانه ایده‌ال برای کشور 20 متر است یعنی شهرداری‌ها باید تلاش کنند به ازای هر جمعیتی که در هر شهر وجود دارد سالی حدود یک متر به سرانه فضای سبز و پارک‌ها اضافه کنند.



به گفته وی، در حال حاضر حدود 7.7 درصد از مساحت کشورمان جنگل است که با رویکرد کنونی دولت قرار داریم این مساحت را به 10 درصد جغرافیای کشور برسانیم که برای انجام این کار همه آحاد مردم باید با دولت همکاری کنند.

هزار اصله نهال در پارک پردیسان کاشته شد

دوشنبه این هفته همزمان با دومین روز هفته هوای پاک هزار اصله نهال در مساحتی معادل دوهکتار در پارک پردیسان کاشته شد.

در این مراسم که با حضور رئیس سازمان محیط زیست، معاونان و کارکنان این سازمان برگزار شد اولین نهال به دست محمدی زاده رییس سازمان محیط زیست غرس شد.



همچنین سایر کارکنان این سازمان هرکدام یک نهال را با نام خود غرس کردند و قرار شد در نگهداری و آبیاری این نهال ها سهیم باشند.

سطح جنگلهای کشور پنج میلیون هکتار کاهش یافته است

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه در 50 سال گذشته سطح جنگلهای کشور از 18 میلیون هکتار به کمتر از 14 میلیون هکتار رسیده گفت: این به این معناست که وسعت جنگلها به بیش از پنج میلیون هکتار کاهش یافته است.

این هفته علی محمد شاعری گفت: بر اساس برنامه بهره وری که در مجلس تصویب شده و به دستگاههای اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، قرار است مساحت قبلی جنگلها در کشور احیاء شود.



به گفته وی، بر این اساس سالانه باید حدود 600 هزار هکتار به مساحت جنگلهای کشور اضافه کنیم تا به این هدف برسیم.

شاعری اظهار داشت: بر اساس این هدف، سالانه حدود 300 هزار هکتار در فضاهای جنگلی و مشجر خارج از حریم شهرها و 300 هزار هکتار نیز در داخل کل شهرهای کشور توسعه فضای سبز و جنگل کاری آغاز شود تا به تعادل اکولوژیکی در سطح کشور برسیم.

برخورد قضایی با عاملان قطع هزار اصله درخت در رباط کریم



این هفته مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: با عاملان قطع هزار اصله درخت در شهرستان رباط کریم به بهانه احداث جاده از طریق قانونی و قضایی برخورد می کنیم.



رسول علی اشرفی پور افزود: اگرچه در مجموع اراضی منابع ملی این منطقه تحت نظارت اداره منابع طبیعی است و جزو مناطق چهار گانه محیط زیست نیست اما کارشناسان محیط زیست در بازدید های خود بارها مخالفت خود را با قطع هرگونه درخت اعلام کرده اند.



به گفته وی، محیط زیست شهرستانهای رباط کریم، اسلام شهر و بهارستان این موضوع را پیگیری و از پیمانکاران وزارت راه که اقدام به قطع درختان این مسیر کرده اند کتباً توضیح خواسته اند.



اشرفی پور اظهار داشت: درصورتی که مستندات این شرکت قانع کننده نباشد بی تردید برخورد قضایی و قانونی از سوی محیط زیست انجام می شود.

نباید به بهانه سفر رییس جمهور بمو را به ساخت پالایشگاه اختصاص دهند

این هفته مهدی خانی عضو شورای شهر شیراز که گویا دل پری از وضعیت پارک ملی بمو و تخریب این منطقه داشت گفت: تاکنون چندین بار در زمینه اقدامات تخریب گر دراین منطقه تذکر داده شده و بر ضرورت حفظ آن تاکید کرده ایم اما به نظر می رسد کسی به این مسئله توجه نمی کند که منطقه بمو یکی از منحصربه فردترین زیستگاههای طبیعی کشور و از سرمایه های ملی ماست که باید حفظ شود.



مهدی خانی گفت: نباید به بهانه سفر رییس جمهور مصوبه ای صادر شود که بر طبق آن یک شرکت خصوصی 300 تا 400 هکتار از زمین های بمو را گرفته و تبدیل به پالایشگاه کند و از سوی دیگر از سروستان تا این منطقه را لوله کشی کنند .

