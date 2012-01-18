موزه تاریخ طبیعی آذربایجان غربی در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی بابایی عصر چهارشنبه در نشست خبری مدیرکل و معاونین محیط زیست آذربایجان غربی افزود: این موزه در چهار هزار و 500 مترمربع زمین و سه هزار و 300 متر مربع زیربنا احداث شده است.

وی ادامه داد: سالن آمفی تئاتر، کتابخانه، نمایشگاه، بخش انتشارات، کارگاه تاکسیدرمی، آموزش، بانک نمونه ها و سالن نمایش گونه های مختلف زیست محیطی کشور و استان از بخشهای مهم این موزه است .

بابایی در ادامه بهره برداری از ساختمان محیط زیست سردشت،ایستگاه شماره چهار سنجش آلودگی هوا،ایستگاه سنجش آن لاین رودخانه شهرچایی ارومیه را ازدیگر طرح های افتتاح شده در ایام الله دهه فجر سالجاری ذکر کرد.

وی از کلنگ زنی چهار ایستگاه سنجش آلودگی هوا در نقطه صفر مرزی استان خبر داد و بیان داشت: این ایستگاه ها به دلیل هجوم ریزگردهای عربی و بررسی میزان و اثرات آن ایجاد می شوند.

معاون اداری مالی محیط زیست آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به جذب 400 میلیون تومان از اعتبارات خشکسالی توسط محیط زیست استان در سالجاری گفت: اعتبارات سالجاری این اداره در بخش افزایسش تملک دارای 45 درصد و دربخش سایر منابع 20 درصد رشد داشته است.