حجت الاسلام نجف لک زایی در گفتگو با خبرنگار مهر به ترور شهید احمدی روشن اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا و نوکران دست نشانده اش تصور می‌کنند که ترور راهکاری مناسب برای جلوگیری روند رو به رشد پیشرفت ایران اسلامی است اما آنها سخت در اشتباهند.



وی ادامه داد: تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هر چه قدر تحریم و فشارها بیشتر شود ایرانیان در اهداف خود مصمم تر می شوند.



ایران از مواضع برحق خود کوتاه نمی آید



این دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم(ع) تصریح کرد: دشمنان ما بدانند که هر قدر که دست به ترور بزنند احساس تکلیف ما بیشتر می‌شود و ما هیچ‌گاه از مواضع بر حق خود کوتاه نخواهیم آمد.



لک زایی در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن جنایت عاملان ترور اظهار داشت: مسئولان باید مراقب باشند که این اقدامات تروریستی آنها را در وضعیت انفعالی قرار ندهد.



وی با اشاره به احتمال همکاری بازرسان آژانس با جاسوسان آمریکا و اسرائیل تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود اطلاعات محرمانه پرونده هسته ای ایران به بیرون نشت پیدا کرده است و این موضوع به خوبی همکاری بازرسان آژانس با جاسوسان را بیان می کند.



همکاری با آژانس باید محدود به چهارچوب تعریف شده باشد



دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم(ع) تاکید کرد: کشور ایران باید در همکاری خود با بازرسان آژانس حساسیت بیشتری داشته باشد و فقط در چهارچوب پروتکل تعریف شده با آنها همکاری و به آنها اطلاعات بدهد.