اجرای آثار فرامرز پایور در ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، در این ویژه برنامه که به مناسبت هشتادمین سالروز تولد استاد فرامرز پایور برگزار می شود، ابتدا یک نماهنگ 10 دقیقه ای در باره وی پخش می شود و در ادامه هنرمندان جوان ،تحت سرپرستی و نظارت سعید ثابت قطعاتی(دونوازی) از ساخته های زنده یاد پایور را اجرا می کنند.

در بخش دوم برنامه و بعد از آنتراکت، محمد اسماعیلی(نوازنده تمبک) و سعید ثابت(نوازنده سنتور) که سال ها از نزدیک با استاد پایور همکاری داشته اند به اجرای آثاری از این هنرمند می پردازند.

فرامرز پایور، موسیقیدان،آهنگ سازو نوازنده سنتور از تاثیر گذار ترین چهره های هنری پنج دهه اخیراست که در طول زندگی پر ثمر خود خدمات شایانی را به جامعه موسیقی ارائه داد.



این برنامه در تاریخ پنجشنبه ششم بهمن، ساعت 18 در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود و حضور در این برانه برای عموم آزاد است.

