به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی با اشاره به اینکه مرکز جامع پزشکی و خدماتی نیایش در کرج احداث می شود، افزود: این مرکز پزشکی در قالب مجتمع درمانی، خدماتی، رفاهی، اقامتی، آموزشی و اداری، تجاری احداث می شود.



وی در خصوص اطلاعات و موقعیت زمین اظهار داشت: زمین در نظر گرفته شده طرح احداث مرکز پزشکی " نیایش " در میدان جمهوری مقابل تالار لوتوس جانمایی شده است.



وی مساحت زمین مجتمع پزشکی " نیایش " را 14هکتار ذکر و اضافه کرد: اقدامات کارشناسی شده برای اجرای مطلوب و کارآمد این پروژه از جمله تهیه نقشه های هوایی انجام شده است.



حسینی اظهارداشت: بهره برداری از این پروژه به نحو موثری در ارتقاء سرانه های درمانی و خدماتی ایفای نقش می کند.



وی با تاکید بر فراهم آوردن فرصت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی گفت: مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های زیربنایی و توسعه ای نقش بسزایی دارد.



وی افزود: از خروجی های مهمی که در بهره گیری از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی بر پروژه‌ های عمرانی حاصل می شود، تکمیل و تسریع در زمان بهره برداری از طرح های عمرانی پیش بینی شده سطح شهر است.



مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج با تاکید بر واگذاری امور به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشور گفت: تحقق این مهم افق های روشنی از توسعه و آبادانی شهر را فراهم می کند.



حسینی اظهارداشت: قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی، همچنین نقش بسزایی در ارائه خدمات عمومی و ارتقای کیفیت خدمات ایفا می کند.



وی اظهار داشت: ایجاد انگیزه های بیشتر برای ورود بخش خصوصی از ابزارهای مهم فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی است که به این منظور نیاز است شرایط ورود سرمایه گذار به عرصه سرمایه گذاری برای طرح های مختلف عمرانی و خدماتی مهیا شود.