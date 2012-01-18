شولتز آلمانی رئیس جدید پارلمان اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ، "مارتین شولتز" که به خاطر اظهاراتش در مورد "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر پیشین ایتالیا شهرت دارد، هدایت سکان نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا در یکی از حساسترین برهه های این اتحادیه را به دست گرفت.

وی که تا کنون ریاست فراکسیون سوسیال دموکراتها را در پارلمان به عهده داشت اکنون به یکی از مهمترین سیاستمداران اروپایی تبدیل شده است.

شولتز جانشین "ژرزی بوزک" لهستانی می شود که از سوی محافظه کاران نامزد این پست شده و به مدت دو سال و نیم عهده دار ریاست پارلمان بود. بر این اساس اکنون نوبت محافظه کاران است که سمت و سوی سیاست در اروپای بحران زده را مشخص کنند.

شولتز در مصاحبه هایی که پیش از انتخابش به این سمت انجام داده بر نقش بسیار مهم پارلمان اروپا در تعیین سرنوشت شهروندان اروپایی با فائق آمدن بر بحران اقتصادی و مالی کنونی منطقه یورو تاکید کرده است.